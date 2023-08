Equipe Braço Curto a dois dias de concluir o Sertões 2023

Competidores chegaram nesta quinta-feira (17) a Sobral, após etapa bastante técnica e exigente sob o sol forte. Penúltimo desafio do rally leva pilotos e navegadores para Cruz, no litoral cearense

enúltima etapa do Sertões 2023 levará as duplas a Cruz, no litoral cearense

(Murilo Mattos/Fotop)





O desafio do Sertões 2023 se aproxima cada vez mais do ponto final. Nesta sexta-feira (18), pilotos e navegadores que encaram a 31ª edição do maior rally das Américas vão ver o mar pela primeira vez após cortarem o interior de Pernambuco, Bahia e Ceará. A penúltima etapa da prova leva carros, motos e UTVs de Sobral a Cruz, no litoral cearense. A cidade é conhecida pela Praia do Preá e pela vila de mesmo nome, que se tornou nos últimos anos um valorizado destino turístico e é considerada um paraíso do kitesurfe, por oferecer as condições ideais para a prática do esporte.

Até lá, no entanto, há mais um percurso travado e cheio de armadilhas pela frente. Com subida e descida de serra; trechos sinuosos e estreitos, um pouco de areia - não a da praia, é bom destacar. Some-se a isso o desgaste acumulado da competição, tanto para homens quanto para as máquinas. Se a especial não é das mais longas, com 188 km, é preciso concentração total e um equipamento bem acertado para resistir até o sábado, quando o Sertões chega ao fim.

Para a equipe Braço Curto MotorSport, a missão nesta reta final é chegar à rampa montada no Preá para marcar o término do percurso iniciado no dia 11, em Petrolina (PE). Mário Marcondes e Artêmio Pauluci (Mitsubishi L200 V8 Evo) deram mais um passo para isso na sexta etapa, nesta quinta-feira. Uma especial de 207 quilômetros a partir do Crato, considerada uma das mais técnicas deste ano. Pelo caminho, trechos de trial, erosões, depressões, pedras e um final bastante duro. Mais do que a potência dos veículos, ela testou as suspensões e colocou em teste a habilidade de piloto e navegador.

Marcondes e Pauluci chegaram ao fim do trecho cronometrado com o 21° lugar na classificação dos carros. Mais um resultado comemorado, diante do que tiveram de enfrentar. "Foi uma pedreira, acho que nunca vi tanta pedra. Hoje foi principalmente conservar o carro para chegarmos a Sobral", destacou o primeiro, piloto da dupla. O navegador lembrou ainda do desgaste físico. "Foram muitas lajes, em alguns pontos tivemos de engatar primeira marcha para escalar, um trial bem fechado. Uma prova muito travada, terminamos cansados de tanto chacoalhar".

Já Luiz Manara e Léo Telles (Mitsubishi L200 V8 Evo) não conseguiram largar, ainda em função do desgaste e dos problemas da véspera, que os levaram a abandonar a etapa.



