Erechinenses garantem pódio em etapa na serra gaúcha

O Campeonato Gaúcho de Enduro de Regularidade teve sua sexta etapa disputada no último final de semana, na cidade de Muçum. Durante o sábado, 19, pilotos de todo o Estado percorreram as trilhas da serra gaúcha incluindo pontos turísticos como o Viaduto 13 entre outros.

Na Over 45, Anilson Santin garantiu a terceira colocação com Luciano Provin em quarto, ambos no pódio da etapa.

Esta ação integra o projeto Erechim Off Road nas Trilhas, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o patrocínio da Cramaro, Plaxmetal e Zin Pão, com apoio da Borilli Racing, WDS Segurança no Trabalho, Santin Empreendimentos, Presto Sistemas de Organização e Seco Recuperadora de Cabines.