Estado leva 14 empresas gaúchas para a maior feira de games do mundo, na Alemanha

Estande coletivo do Rio Grande do Sul na Gamescom recebeu um aporte de R$ 70 mil

Presença das empresas na feira traz visibilidade ao setor de jogos e ao Rio Grande do Sul - Foto: Divulgação Sedec





O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), no âmbito do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, viabilizou a participação de 14 empresas gaúchas na Gamescom. O evento, que acontece entre 23 e 27 de agosto, em Colônia, na Alemanha, é a maior feira de games do mundo. O incentivo estadual para o estande coletivo é de R$ 70 mil.

O primeiro dia do evento começou com a visita do embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, ao estande coletivo do Estado. "Muito bem organizado o espaço, além de ser muito importante a presença do Rio Grande do Sul na feira", disse.

As catorze empresas que estarão no estande do Rio Grande do Sul são: Aoca Game Lab-RS (Porto Alegre), Beta 2 Games (Rio Grande), Canvas Ink Games (Porto Alegre), Clap Clap Games (Porto Alegre), Druzina Content (Porto Alegre), Epopeia Games (Porto Alegre), Hammer 95 (Estrela), Hermit Crab (Caçapava do Sul), Hyper Drive Studio (Porto Alegre), Izyplay Game Studio (Pelotas), Kreativitas (Esteio), Mr. Dev Studio (Gramado), Radioativa Produtora (Porto Alegre) e Sonora Games (São Francisco de Paula). A presença das empresas na feira traz visibilidade ao setor e ao Estado. A assessora do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI), Astrid Schünemann, também estará no evento, atuando em networkings de representação do Rio Grande do Sul.

A edição deste ano da Gamescom tem o Brasil como país homenageado, em reconhecimento ao crescimento da indústria nacional de desenvolvimento de jogos. O país tem uma das maiores audiências de games do mundo, sendo o maior mercado consumidor da América Latina e o número 10 em âmbito mundial. Na última participação do Estado em feiras de games (na 11ª edição do Best International Games Festival, em São Paulo), as seis empresas que estavam no estande coletivo do Rio Grande do Sul fecharam R$ 6,4 milhões em negócios. A expectativa é de que o sucesso gaúcho se repita no evento na Alemanha.

Texto: Taís Teixeira/Ascom Sedec

Edição: Secom