Evento na UFFS discute a evolução urbana e os planos diretores de Erechim

Atividade será realizada no dia 21 de agosto e faz parte de projeto de extensão





A UFFS – Campus Erechim recebe, no dia 21 de agosto, a arquiteta, urbanista e professora Ivana Karine Aver para o painel “Evolução urbana e os planos diretores de Erechim”. A atividade ocorre das 17h às 19h, no auditório do Bloco dos Professores, e faz parte do projeto de extensão “A cidade de Erechim no século XXI: adensamento, expansão e dinâmica imobiliária - Repensando a região e a cidade (3ª edição)”.





Ivana é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialista em Administração com ênfase em Marketing pela URI, mestre e doutora em Planejamento Urbano e Regional pela UFRGS. Participou do grupo de trabalho na última revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Erechim, nos anos de 2018 e 2019 e, atualmente, é docente na URI Erechim.





- A cidade de Erechim surgiu do traçado viário inspirado nos ideais positivistas há mais de 100 anos. Desde então, a proposta inicial sofreu transformações significativas, tanto por interferência direta de seus gestores como pela implantação e alterações de normativas urbanísticas expressas em seus Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano. Assim, pretendemos dialogar sobre estas transformações, especialmente suas causas e (possíveis) consequências, abrindo espaço para reflexões sobre a cidade de Erechim, seus agentes e o seu ordenamento territorial – destaca a convidada.





O projeto de extensão é coordenado pelas professoras Juçara Spinelli e Daniella Reche, que enfatizam a importância de refletir sobre a cidade e seu planejamento:





- Além de possibilitar que a comunidade acadêmica e regional passe a tomar conhecimento das normativas, do ordenamento e da organização urbana, qualifica seu processo de participação nos debates e nas tomadas de decisão quando, oportunamente, surgem debates e revisões dessas normativas – dizem. Segundo as professoras, uma cidade com população participante nos processos de planejamento tende a democratizar, também, seus espaços, seus usos e suas formas mais coletivas e inclusivas de ocupação de suas áreas.





Toda a comunidade está convidada para participar da atividade, bem como compor o projeto de extensão e das demais três exposições temáticas que acontecerão ao longo deste ano.





O evento também será transmitido via Webex em https://uffs.webex.com/meet/ jucara.spinelli





Mais informações pelo e-mail da professora Juçara: jucara.spinelli@uffs.edu.br





*Créditos da arte anexa: Divulgação.

Wagner Lenhardt

Jornalista

Assessoria de Comunicação (Ascom)