Evento Varejo 360, da Fecomércio-RS, recebe painelistas de renome nacional e gestores de grandes marcas

Pensado para impulsionar o crescimento do segmento ao discutir as tendências mais emergentes, a primeira edição do evento Varejo 360, realizado pela Fecomércio-RS em 26 de setembro, contará com painelistas de renome nacional e atuantes em grandes marcas. O presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, José Galló, o ator, empresário e influenciador Felipe Titto, o diretor de Negócios da Melissa, Paulo Antônio Pedó, e o economista e fundador da HyperXP, Daniel Scott, estão entre os nomes confirmados. Com o objetivo de conectar entidades e empresários do setor terciário, o evento acontecerá na sede da Federação (Rua Fecomércio, 101), em Porto Alegre.

Estarão reunidos líderes, empreendedores e profissionais para troca de ideias, compartilhamento de experiências e concretização de parcerias estratégicas em um ambiente estimulante, com falas inspiradoras e painéis de discussão. Entre as temáticas estarão tendência de consumo phygital - compra on-line para retirada em loja física -, logística e cadeia de suprimentos, além de experiências no varejo e na gestão de empresas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio da plataforma Sympla (https://tinyurl.com/varejo360 ). Mais informações sobre o evento podem ser conferidas no site www.fecomercio-rs.org.br/ varejo360.





Varejo 360 - Fecomércio-RS

Data: 26/09 (terça-feira)

Local: Sede da Fecomércio-RS (Rua Fecomércio, 101 - Porto Alegre)

Programação:

14h – Abertura

14h15 – Talk Phygital – Daniel Scott (HyperXP)

14h55 – Painel: Logística e cadeia de suprimentos

15h25 – Intervalo

15h55 – Painel: Experiências no Varejo – José Galló (Lojas Renner) e Paulo Pedó (Melissa)

16h45 – Talk: Vendo o mundo – Felipe Titto (empresário e influenciador)

18h – Encerramento