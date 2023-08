EVENTOS - Governador participa da abertura da 40ª Expoagas

O governador Eduardo Leite participou, nesta terça-feira (22/8), da abertura da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados, a Expoagas 2023. O evento, promovido pela Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), é a maior feira supermercadista do Cone Sul e ocorre até 24 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

Leite falou durante a cerimônia de abertura do evento e participou do corte da fita que inaugurou a exposição. Acompanhado do presidente da Agas, Antônio Longo, o governador ainda percorreu estandes e conversou com expositores. Após a solenidade, Leite participou de um almoço promovido pela Agas e pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O governador disse que eventos como a Expoagas são oportunidades importantes para a troca de experiências e para tratar de novas tendências do setor, além de permitirem sua interação com o poder público. “Para nós, do governo, é sempre um momento para interagir ainda mais com setores importantes da nossa economia, falar sobre novas soluções e sobre o que a tecnologia pode oferecer. É também uma ocasião para bons diálogos a respeito da questão tributária e de outras pautas prioritárias”, disse.

Ao lado do presidente da Agas, Antônio Longo, governador percorreu estandes da feira - Foto: Gustavo Mansur/Secom

Leite também destacou a relevância do setor supermercadista para a economia gaúcha e reforçou que o Estado deve apoiar os empreendedores criando um ambiente favorável e competitivo para a geração de negócios e desenvolvimento econômico. “Nosso governo sempre esteve ao lado de quem empreende. O Estado não é produtor e nem empreendedor, esse é o papel da iniciativa privada. Nossa função é abrir espaço para os empreendedores e garantir estrutura para que tenham segurança no horizonte”, afirmou.

Nesta edição da mostra, estão presentes 483 expositores, com representantes de todos os Estados e de outros 16 países. Entre os estandes, 17% estão expondo pela primeira vez. E entre os expositores, 72% representam marcas gaúchas – o que também mostra preocupação da Agas em impulsionar os fornecedores locais.

A expectativa neste ano é de que um público de 65 mil pessoas circule pela feira e que pelo menos 700 novos itens sejam apresentados pelos expositores. Para a geração de negócios, a projeção é de mais de R$ 600 milhões, de acordo com os organizadores. A programação deste ano ainda reúne o 1º Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas, evento voltado a novas gerações do setor.

Texto: Thamíris Mondin/Secom

Edição: Felipe Borges/Secom