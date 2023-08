Fórum Gramado de Estudos Turísticos encerra sua quarta edição com sucesso

O Centro de Eventos do Expogramado foi palco, durante os dias 16 a 18 de agosto, da quarta edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. O evento, que reuniu cerca de 500 participantes, superando o número do ano anterior, encerrou suas atividades de forma grandiosa, promovendo discussões profundas e enriquecedoras sobre os desafios e oportunidades do setor de turismo.





Luia Barbacovi, Sandro Caron de Moraes, Shirlei Paravisi, Andrei Passos Rodrigues e Cláudio Souza.

Fotos Dinarci Borges.







Na manhã do dia 18 de agosto, sexta-feira, o Fórum continuou a oferecer uma programação diversificada e enriquecedora. A jornada iniciou-se com a palestra "Turismo de Inverno: Villa La Angostura na Patagônia/Argentina", ministrada por Fernando Musauer, representante de Villa La Angostura no Brasil. Em seguida, o painel sobre "A Segurança Pública nos Destinos Turísticos" trouxe à discussão temas cruciais para o turismo com destaque para a integração e investimento tecnológico das forças de segurança, com a participação de Sandro Caron de Moraes, Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor Geral da Polícia Federal, moderados por Shirlei Paravisi, renomada jornalista.

A importância dos eventos culturais na atração de turistas foi abordada no painel de "Cases de Sucesso", onde Lea Teixeira, diretora do FESTin de Lisboa (Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa), e Renato Viterbo, Vice Presidente da Parada LGBT SP, compartilharam suas experiências. O painel seguinte explorou os "Novos Nichos de Mercado para o Turismo", com a participação de especialistas como Renato Fernandes, da IBRAOLIVA, Veronicah Sellla da Criamigos Oficina de Ursos e Rodrigo Prado, Diretor Geral da Space Adventure - Parque da Nasa.

A diversidade cultural e impacto econômico do Carnaval no turismo foram discutidos em detalhes no painel "Carnaval: Qual o Impacto no Turismo da Festa Mais Famosa do Brasil". Representantes do Carnaval de São Paulo e de Uruguaiana compartilharam suas visões sobre o tema, oferecendo insights valiosos.

A globalização do turismo esteve em foco no painel "Turismo Sem Fronteiras", onde Rosana Caporal da TAP, Tiago Esmeraldino da Tri Táxi Aéreo e Claudia Mara, Diretora de Turismo do Rio Grande do Sul, debateram sobre a expansão das oportunidades de viagens.

Para marcar o encerramento do evento, os participantes tiveram o privilégio de desfrutar da "Feijoada de Encerramento Santíssima Fejuca - Winter Gramado". Realizada em parceria com a Produtora Carpe Vita, a feijoada boutique ofereceu uma experiência única de música, arte, gastronomia e diversão, encerrando a quarta edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos de forma memorável.

O Fórum Gramado de Estudos Turísticos reafirma sua posição como um dos principais eventos no cenário turístico nacional, proporcionando um espaço vital para a troca de ideias, conhecimento e estratégias que impulsionam o desenvolvimento do turismo no Brasil e além.

O IV Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha - Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias e participação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria do Turismo e Apoio Científico da Universidade Feevale.

O evento conta com patrocínio da Prefeitura de Gramado, Secretaria de Turismo e Sicredi Pioneira e CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Apoio da Real Wood, Construarte, RBT Internet, Lugano, Gramadotur e Expogramado. Apoio Institucional da Câmara Municipal de Gramado. Vinícola Oficial é a Jolimont, Organização da Planeje+, a Agência de Comunicação é a Matutando e Assessoria de Imprensa da Insider2.

