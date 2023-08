Getúlio Vargas - Câmara aprova e entrega Moção de Parabenização à Invernada Juvenil do CTG Tropilha Crioula por conquista no JUVENART

Durante a sessão plenária ordinária realizada no dia 03 de agosto, foi aprovada de forma unânime a Moção de Parabenização nº 010/2023, de autoria da Bancada do MDB.









A Moção tem como objetivo prestar congratulações à invernada juvenil do CTG Tropilha Crioula pela conquista do 7º lugar no JUVENART, Concurso Estadual de Danças Tradicionais Categoria Juvenil, XIX Edição, no ano de 2023. A iniciativa da Moção destaca o comprometimento e a dedicação dos jovens dançarinos em promover e preservar as ricas tradições culturais da região.

Todos os vereadores da Casa, ao reconhecerem a relevância desse feito, manifestaram sua aprovação unânime, evidenciando o apoio e o reconhecimento da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas a iniciativas que enaltecem a identidade cultural do município.

A Moção de Parabenização foi entregue aos representantes do CTG após aprovação plenária.

"Parabenizamos a invernada juvenil do CTG Tropilha Crioula por sua expressiva conquista no JUVENART. A dedicação desses jovens dançarinos é um testemunho vivo da rica herança cultural de nossa cidade e do compromisso em preservá-la para as futuras gerações", destacaram os edis na Moção.