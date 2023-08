Getúlio Vargas - Vem aí a 1ª edição do “Domingo no Parque”

Aberto chamamento público para apresentações musicais de artistas locais. Inscrições até 23 de agosto





O prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, oficializou, pelo Decreto nº 3.883, de 10 de agosto de 2023, a realização da 1ª edição do “Domingo no Parque”, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O evento acontecerá no período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, no Parque Municipal das Águas de Getúlio Vargas. O “Domingo no Parque” visa também apoiar os artistas locais, dando visibilidade a esses profissionais que levam o nome da cidade de Getúlio Vargas para outras regiões.

Para isso, foi lançado o edital nº 197/2023 – Chamamento Público - que disciplina critérios para apresentações musicais de artistas locais. Serão selecionadas até 15 propostas para realizarem as apresentações (pessoa física e/ou jurídica). Os dias e horários das apresentações serão definidos posteriormente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - Departamento de Turismo e Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). As apresentações ocorrerão mensalmente no turno da tarde de um domingo, com tempo estimado de apresentação de três horas para cada habilitado.

A habilitação dos interessados será realizada por meio de entrega de documentação que deverá ser protocolada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As inscrições iniciaram dia 16 de agosto e seguem até o dia 23 de agosto. O resultado final será divulgado no dia 30 de agosto, sendo que a análise da documentação será realizada pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). O edital com todas as informações está disponível no site da Prefeitura.