HCPA lança protocolo para identificação e manejo de consumo de álcool em pacientes

Material de orientação aos profissionais de saúde foi adaptado à realidade brasileira











Como forma de auxiliar os profissionais de saúde na identificação precoce e no manejo de consumo de álcool em pacientes, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) lançou a plataforma SbirtBrasil. A ferramenta é uma adaptação para a realidade nacional da abordagem Sbirt, utilizada internacionalmente para rastreio, intervenção breve e encaminhamento para tratamento de pacientes com uso problemático de álcool. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada 10 segundos uma pessoa morre de causas relacionadas ao consumo de álcool.



O resultado do trabalho, conduzido pelo Programa Institucional de Álcool e Drogas, foi o desenvolvimento de um manual, de vídeos de treinamento para profissionais da saúde e do site www.sbirtbrasil.com.br, que congrega esses e outros conteúdos de apoio à assistência, como escalas e calculadoras clínicas. O projeto, que está em fase de implementação nas unidades clínicas da instituição, foi realizado em parceria com o Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas (Cpad) do HCPA e financiado pelo programa Hubert Humphrey, dos Estados Unidos.

“Queremos que esse site seja um ponto de referência nacional de materiais em português de qualidade e de fácil acesso, servindo de ferramenta para auxiliar os profissionais da saúde na identificação de uso de álcool e drogas. Nosso objetivo é gerar um impacto para os nossos pacientes e na formação dos profissionais”, destaca a professora Lisia Von Diemen, que liderou a iniciativa e é coordenadora de Saúde Mental e do Programa de Álcool e Drogas da instituição.





Para o ex-diretor do Cpad, professor Flávio Pechansky, a entrega estrutura os processos que vêm sendo implementados há anos no hospital para identificar e tratar o abuso de substâncias não só no âmbito do Serviço de Psiquiatria de Adições e Forense, mas de forma ampla e multidisciplinar. Pechansky ressalta que as ações se conectam à iniciativa Safer, da OMS, que estabelece cinco intervenções que devem ser realizadas pelos governos para reduzir o uso nocivo do álcool e seus impactos sanitários, sociais e econômicos. Entre as medidas indicadas estão o acesso à triagem, a intervenção breve e o tratamento.