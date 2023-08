IFRS - Campus Sertão promove o 1º IFSertão de Portas Abertas

No dia 29 de agosto o Campus Sertão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) promove o 1° IFSertão de Portas Abertas junto a quarta edição da Feira do Conhecimento. Será um dia para apresentar os cursos, a estrutura física do Campus e, sobretudo, ideias e projetos desenvolvidos na Instituição. Os dois eventos ocorrem nos dois turnos e os visitantes podem escolher realizar a visitação no turno que desejarem ou passar o dia todo no Campus. A Coopera estará comercializando alimentação para o almoço e lanches durante todo o dia.

IFSertão de Portas Abertas

Para o 1º IFSertão de Portas Abertas, o Campus Sertão receberá estudantes do ensino médio de toda região. Estudantes, coordenadores de curso e docentes estão envolvidos na organização do evento e planejam visitas guiadas, oficinas e atividades para que os participantes possam conhecer os cursos de graduação que serão oferecidos pelo Campus no Processo Seletivo 2024/1 e as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na Instituição com a finalidade de promover uma mostra do cotidiano da vida acadêmica e auxiliar os jovens na escolha de sua carreira.

Feira do Conhecimento

A Feira do Conhecimento acontecerá no Ginásio Esportivo das 9 às 16 horas e envolverá os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Agropecuária e em Manutenção e Suporte em Informática. Cada turma terá duas equipes inscritas, de cinco a oito integrantes e um orientador. Além da elaboração do projeto que será apresentado na Feira, as equipes devem elaborar um vídeo de até três minutos sobre o projeto, o qual deverá ser postado nas redes sociais até o dia do evento e o link do post deverá ser encaminhado para a Comissão Organizadora. Os três melhores projetos, os três melhores vídeos e os três melhores projetos interdisciplinares serão premiados. Na Feira, serão expostos os trabalhos desenvolvidos por essas equipes e apresentando o que é realizado no ensino, na pesquisa e na extensão do Campus Sertão. Estudantes de escolas de ensino fundamental que desejam conhecer os cursos técnicos integrados do Campus podem mobilizar sua turma para participar do evento.

Inscrições

As inscrições das escolas interessadas devem ser realizadas no link: https://docs.google.com/forms/d/1_zhR50Vm5gu_gM5phvTYABJ1vBX4r5s9yf_sqOAN9rY/edit

É importante realizar a inscrição para que as visitas guiadas possam ser organizadas previamente.