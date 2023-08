IFRS oferece 19 novos cursos gratuitos a distância em diversas áreas

Ao final do curso, se aprovado, o estudante obtém um certificado que ele próprio faz a emissão





O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está ofertando novas opções de cursos de curta duração gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EaD). São 19 cursos on-line, que se somam a outros 179 cursos, com cargas horárias que variam de 4 a 200 horas, que podem ser feitos de acordo com os horários disponíveis do cursista. Os cursos são abertos a toda a comunidade, não é necessário ser estudante do IFRS.

As inscrições para os cursos EaD do IFRS são feitas pelo próprio estudante diretamente no ambiente virtual. Para se inscrever é preciso ter CPF ou passaporte (caso estrangeiro) e conta de e-mail próprios. Ao realizar a inscrição, já é possível iniciar o curso, que deve ser concluído até 31 de janeiro de 2024. Ao final, se aprovado, o estudante obtém um certificado que ele próprio faz a emissão. É possível realizar mais de um curso simultaneamente.

Confira os novos cursos e a carga horária:

Administrador de Banco de Dados – 200h

Agente de Informações Turísticas – 200h

Agricultor Agroflorestal – 200h

Almoxarife – 200h

Altas Habilidades / Superdotação: conceitos – 20h

Auxiliar de Agroecologia – 200h

Avaliação na Educação a Distância – 20h

Educação Financeira – 20h

Finanças para Empreendedores – 20h

Comunicação e Atendimento ao Cliente – 20h

Gerenciamento de Equipes – 20h

Gestão de Tempo e Organização – 20h

Gestor Escolar – 200h

Liderança e Trabalho em Equipe – 20h

Marketing Digital e Redes Sociais – 20h

Operacionalização de Valores Monetários – 20h

Resolução de Conflitos e Negociação – 20h

Sustentabilidade ambiental, social e econômica – 20h

Zelador – 200h

Além desses cursos, há diversas outras opções nas áreas de: Ambiente e Saúde; Ciências Exatas; Ciências Humanas; Educação; Educação a Distância; Gestão e Negócios; Idiomas, Língua e Literatura; Informática; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Recursos Naturais; Turismo e Hospitalidade.

Mais informações acesse o site moodle.ifrs.edu.br