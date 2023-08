Lançadas as placas de identificação dos empreendimentos do Roteiro Turístico Rural: “Getúlio Vargas – Fé, Cultura e Tradição”

Material foi patrocinado pela Sicredi Sul Minas

Momento do descerramento da placa.



A manhã desta quinta-feira, 3, marcou mais um importante avanço para o turismo rural de Getúlio Vargas. Em frente à Casa do Artesão, no centro de Getúlio Vargas, foram lançadas oficialmente as placas de identificação dos empreendimentos do Roteiro Turístico Rural: “Getúlio Vargas – Fé, Cultura e Tradição”. Rústicas, em madeira com o nome gravado de cada empreendimento gravado e uma placa com a marca do roteiro, os apoiadores e o patrocinador Sicredi, as placas identificam os empreendimentos na beira da estrada.

Pronunciamento do vice-prefeito Elgido Pasa (PP).





O roteiro é uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Departamento de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, Emater/Ascar, ACCIAS, Câmara de Turismo e PRODEGE. Conta com o apoio do Instituto Histórico e Geográfico Municipal e Paróquia Imaculada Conceição e patrocínio do Sicredi.

Uma solenidade simples foi realizada com a presença do vice-prefeito Elgido Pasa; gerente Regional da Emater/Ascar-RS, Gilberto Tonello; gerente da agência Agronegócio da Sicredi Sul Minas, Ademir Iorkoski; vice-presidente da Cooperativa Regional de Bens e Serviços Turísticos do Norte Gaúcho e empreendedora do Roteiro, Ivanir Morillos; presidente da ACCIAS, Alceu Enricone; secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein; secretária Municipal de Administração, Tatiane Giaretta; chefe do Escritório da Emater de Getúlio Vargas; Denise Luithardt Klitzke; representantes das propriedades rurais que integram o Roteiro Turístico Rural: “Getúlio Vargas – Fé, Cultura e Tradição” e imprensa.





Todas os pronunciamentos foram de agradecimento ao parceiro Sicredi e às pessoas que trabalharam e atuam fortemente para que o roteiro aconteça. A Sicredi Sul Minas é a patrocinadora das placas de identificação do Roteiro Turístico, assim como dos outdoors que foram instalados sobre o Roteiro às margens da RS 135. Parceiro desde a primeira hora, o Sicredi não mede esforços em estar presente na comunidade, valorizando as iniciativas que visam desenvolvimento social e econômico.

Usaram da palavra, inicialmente em nome das propriedades que compõem o Roteiro Turístico Rural: “Getúlio Vargas – Fé, Cultura e Tradição”, a empreendedora Ivanir Morillos, proprietária da Casa Nostra, que é a vice-presidente da Cooperativa Regional de Bens e Serviços Turísticos do Norte Gaúcho; em seguida o presidente da ACCIAS, Alceu Enricone; o gerente regional da Emater-Ascar/RS, Gilberto Tonello; o gerente da agência Agronegócio da Sicredi Sul Minas, Ademir Iorkoski; e o vice-prefeito Elgido Pasa.

O ROTEIRO

O Roteiro Turístico Rural: “Getúlio Vargas – Fé, Cultura e Tradição” foi oficializado por meio do Decreto municipal nº 3.366, de 16 de janeiro de 2019, voltado a promoção, incentivo, valorização, preservação e a difusão do Turismo Rural no município de Getúlio Vargas. Conta com nove empreendimentos.

O roteiro foi criado com o objetivo de valorizar o patrimônio cultural, histórico e natural do município, promover e fomentar o turismo rural, cultural e de lazer no município; divulgar o nome da cidade de Getúlio Vargas para todo o território nacional; preservar as belezas naturais do meio rural de Getúlio Vargas; Incentivar as agroindústrias do município a expandirem a produção de seus produtos, estendendo a comercialização do produto e de sua marca para outras cidades, entre outros.