Luís Fernando Santos Corrêa da Silva toma posse para segundo mandato na direção da UFFS Campus Erechim

O professor Luís Fernando Santos Corrêa da Silva tomou posse para seu segundo mandato como diretor da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim. A solenidade foi realizada na tarde da quarta-feira (2), no auditório do Bloco B, e reuniu diversas autoridades regionais, além de servidores e alunos da Instituição e demais convidados.

Luís Fernando Santos Corrêa da Silva possui bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e mestrado e doutorado em Sociologia pela mesma instituição. Entre 2018 e 2019 realizou pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Portugal. É professor da UFFS – Campus Erechim desde a criação da Universidade, em 2010.

Na solenidade, estiveram na mesa de honra o reitor da UFFS, Marcelo Recktenvald; o vice-reitor Gismael Francisco Perin; o prefeito de Erechim, Paulo Polis; o presidente da Câmara de Vereadores, Sergio Alves Bento; o juiz da 1ª Vara Federal de Erechim, Alexandre Pereira Dutra; o vice-presidente da Amau, Valdemar Cibulski; e a presidente do Conselho Comunitário da UFFS – Campus Erechim, Grasiele Berticelli.

Em seu pronunciamento, o diretor expressou sua satisfação em ter sido escolhido para conduzir o campus universitário que, em suas palavras, “exerce papel fundamental na formação humana, na produção do conhecimento, na promoção do desenvolvimento regional e na transformação de vidas por meio da educação”.

- Os últimos quatro anos foram de desafios na gestão do Campus. Vivemos um período de restrição orçamentária e de intervenção nas universidades públicas, bem como de deslegitimação simbólica da educação superior e da ciência no nosso país. Tal cenário, somado às consequências da pandemia da covid-19, nos impuseram dificuldades que só foram superadas devido ao trabalho incansável daqueles que dedicam as suas vidas à construção da UFFS – disse o professor.

Após agradecer a equipe de gestão que esteve ao seu lado no primeiro mandato, Luís Fernando falou sobre os desafios para os próximos quatro anos.

- Sabemos que a conjuntura nacional e global é complexa e dinâmica e que a missão de uma universidade pública é ainda mais significativa e crucial em tempos de mudanças. No próximo período, será fundamental qualificarmos o acesso e a permanência dos estudantes de graduação e pós-graduação, razão última da nossa existência, bem como fortalecermos a pesquisa, a extensão universitária e a cultura que, em conjunto com o ensino, formam os pilares da universidade. A Universidade Federal da Fronteira Sul, especialmente o Campus Erechim, é uma referência de excelência acadêmica e de comprometimento social. Desse modo, entendemos que no próximo período será fundamental aproximarmos ainda mais nosso campus da comunidade regional – destacou.

Ele também relembrou que o projeto da UFFS tem origem no seio da sociedade civil dos três estados que integram a Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul. Por isso, segundo o professor, tornar o Campus Erechim ainda mais integrado à vida da comunidade do Alto Uruguai gaúcho será um objetivo que pretende perseguir na nova gestão.

- A educação superior é elemento central do progresso de uma nação, em nosso caso, o desenvolvimento regional. Desse modo, temos a responsabilidade de formar profissionais qualificados e cidadãos críticos que serão os agentes transformadores da nossa realidade social. Além disso, a universidade desempenha um papel fundamental na produção de conhecimento e na busca por soluções inovadoras para os desafios que nossa região enfrenta, em termos sociais, econômicos, ambientais, dentre outros. É imprescindível que, como instituição de ensino superior, estejamos sintonizados com as demandas e necessidades locais, buscando estabelecer parcerias sólidas com entidades da sociedade civil, como sindicatos, cooperativas e movimentos sociais, bem como com o setor produtivo, com os poderes públicos, com as demais instituições educacionais presentes na região.

Em outro momento de sua fala, o diretor disse que a aproximação da universidade com a sociedade é “uma via de mão dupla e uma experiência rica”, pois, “ao mesmo tempo em que compartilhamos o conhecimento acadêmico e científico, também aprendemos com as experiências e os saberes locais”.

Luís Fernando também reafirmou seu compromisso com os principais valores que têm perseguido na condição de gestor público: “o de fazer uma gestão para todos sem distinções ou privilégios e o de fazer uso dos recursos públicos de forma ética, eficiente e criteriosa”.

- Também assumo novamente o compromisso com a consolidação de um ambiente de trabalho e de estudo saudável e inclusivo, que valorize a diversidade sociocultural e o respeito mútuo. Trabalharemos juntos para aprimorar nossos processos, aperfeiçoar nossa infraestrutura e fortalecer nossa comunidade acadêmica e nossos vínculos.

Na solenidade, o diretor ainda anunciou a professora Cherlei Marcia Coan como nova coordenadora acadêmica do Campus. Cherlei é graduada em Ciências Biológicas pela URI Erechim, mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e doutora em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Na Coordenação Administrativa permanecerá a servidora Elizabete Maria da Silva Pedroski.

Confira o Currículo Lattes do professor Luís Fernando Santos Corrêa da Silva em http://lattes.cnpq.br/ 6593123652025386.