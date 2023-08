Mercur lança primeira borracha termoplástica renovável do mercado brasileiro

Na busca de cocriar um mundo bom pra todo o mundo, a Mercur, indústria das áreas da educação e saúde, tem buscado diferentes formas de cuidar, regenerar e preservar o planeta: usa energia limpa, implantou uma política de logística reversa, aboliu os testes em animais, reduziu as emissões de gases do efeito estufa se tornando carbono neutro para avançar em direção a sua visão 2050.

Outras ações significativas são as pesquisas para o desenvolvimento de produtos e soluções mais sustentáveis com o objetivo de reduzir, ou substituir a quantidade de insumos não renováveis nos produtos. Em 2022, a empresa consolidou 44,5% de matérias-primas renováveis em suas operações. O objetivo é aumentar para 70% o uso de fontes renováveis ou de reuso até o final de 2027.

Agora, a Mercur apresenta a primeira borracha termoplástica – TR Technik – composta por 65% de insumos renováveis, impactando positivamente o meio ambiente. Com essa composição, a borracha técnica renovável se tornou 30% mais leve que as demais borrachas termoplásticas da Mercur, diminuindo assim, a geração de gases do efeito estufa emitidos no transporte do produto. Destinada para estudantes de Artes Plásticas e Desenhos Técnicos ou para profissionais das áreas, o recurso proporciona precisão e suavidade ao apagar, tem boa apagabilidade e produz pouco farelo. A nova tecnologia também está sendo usada para a produção das novas borrachas de apagar no Programa Biomas do Brasil, que acompanham os outros produtos que fomentam o aprendizado sobre a biodiversidade de espécies da fauna e flora.

“Para o desenvolvimento de cada produto buscamos identificar os impactos dos materiais na cadeia produtiva, aperfeiçoar os processos, potencializar os efeitos positivos e eliminar os negativos”, afirma Airton Miguel Heck, coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento da Mercur. Todas as borrachas de apagar termoplásticas eram produzidas com matérias-primas de fontes não renováveis. A partir desse desenvolvimento, a Mercur produz a primeira borracha de apagar termoplástica com 65% de matérias-primas renováveis no Brasil.

As pesquisas avançaram nos últimos anos e a dolomita, que é um mineral, foi substituída por outros componentes renováveis, como a fécula de mandioca. “Com isso, foi possível desenvolver uma borracha termoplástica – que é produzida normalmente com polímero sintético e carga mineral – com uso de insumos renováveis para a melhoria de sua formulação”, finaliza Airton.

Para conhecer mais sobre a Mercur, seus produtos na área de educação acesse o site www.mercur.com.br.

Sobre a Mercur

A Mercur é uma indústria brasileira, localizada em Santa Cruz do Sul (RS), que está prestes a comemorar 100 anos em 2024. Atua nos segmentos da saúde e da educação. Possui aproximadamente 600 colaboradores distribuídos em Santa Cruz do Sul e uma equipe que atua em todos os estados do Brasil. Há mais de 15 anos, iniciou uma mudança de posicionamento fundamentada nos pilares social, humano, ambiental e econômico, consolidando sua virada de chave. A empresa recriou seu jeito de ser no mundo com o foco nas pessoas: uma gestão mais horizontal e aberta ao diálogo, voltada para ações responsáveis no meio em que está presente. Por meio da cocriação, desenvolve produtos como borrachas de apagar, colas, corretivos, bengalas, muletas, bolsas térmicas, joelheiras e recursos de inclusão voltados para pessoas com deficiência. Para conhecer mais, acesse: mercur.com.br