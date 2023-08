Mili apresenta lançamento na Expoagas 2023 com expectativa de crescer 15% em portfólio na região

A Mili, empresa brasileira líder no setor tissue, participa da Expoagas 2023, evento que gera mais de R$ 600 milhões em negócios, apresentando seus últimos lançamentos. A feira acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, na FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - localizada na Avenida Assis Brasil, 8787, Porto Alegre/ RS.

No 1º semestre deste ano, a Mili registrou aumento de 24% nas vendas no Rio Grande do Sul, em comparação com o mesmo período de 2022. “O crescimento é um indicador sólido de que estamos atendendo às necessidades dos consumidores e estabelecendo um novo patamar de excelência em nosso setor”, explica Renata Gomes Maciel, gerente de marketing da Mili. “Com a feira, nossa expectativa é aumentar 15% no mix de produtos na região”, completa.

Lançamentos

Durante o evento, a empresa buscará fortalecer a presença das categorias premium e de personal care. Para isso, apresenta os seguintes produtos:

Toalhas de Papel Mili Gran Chef 360 - proporcionam máxima absorção e resistência, além de praticidade para a rotina diária. Por serem multiuso, as toalhas de papel podem ser utilizadas nas mais diversas ocasiões, incluindo auxílio na limpeza, secagem de louças, alimentos e superfície e absorção de frituras.

Hastes Flexíveis Pote Mili Care 150 Unidades - produzidas com tecnologia de ponta, conta com puro algodão tratado com antigermes para garantir uma higiene adequada à saúde e ao bem-estar da família.

Toalhas Umedecidas Mili Love & Care Premium 50 unidades – com fórmula exclusiva elaborada com ingredientes suaves, podem ser usadas no corpo, nas mãos e no rosto do bebê, garantindo uma limpeza segura e delicada. A nova embalagem, com 50 unidades, é ideal para deixar na bolsa do bebê, estando presente em todos os momentos, inclusive na hora do passeio.