Prazo para obter registro de especialista de forma gratuita é prorrogado

Devido ao sucesso da campanha de gratuidade no pedido do Registro de Qualificação de Especialista (RQE), o Conselho Federal de Medicina (CFM) decidiu prorrogar o benefício até 31 de dezembro em todos os conselhos regionais.



Na primeira etapa, que ocorreu entre 1º de fevereiro e 31 de julho, o Cremers concedeu 1.792 registros gratuitamente, sendo a maioria em Clínica Médica (359), Pediatria (174) e Medicina de Família e Comunidade (151). A campanha é direcionada a médicos que concluíram a residência médica ou foram aprovados nos exames de título das Sociedades Médicas.



Além de proporcionar segurança jurídica ao médico, o RQE também garante ao paciente que será atendido por um profissional com conhecimento aprofundado na área. Além disso, segundo a Resolução CFM 1.974/11, sem o número de RQE, o médico não pode anunciar no cartão, no receituário ou em qualquer material de divulgação que é especialista.



Como obter o RQE – Todo o processo é feito de forma on-line, através do Espaço do Médico , no site do Cremers. Para concluir a solicitação, é necessário anexar o Certificado de Conclusão da Residência Médica credenciada pela CNRM/MEC ou Título de Especialista conferido pela AMB. Assim que deferido pela Comissão de Registro de Especialista do Cremers, o Certificado de Registro da Especialidade estará disponível no Espaço do Médico, na aba "Serviços".