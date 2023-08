Prefeito de Getúlio Vargas cumpre agenda em Porto Alegre

Mauricio Soligo esteve acompanhado pelo procurador jurídico Lucas Dal Bosco

Com a vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada

Delegada Nadine (PSDB).





O prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, acompanhado pelo procurador jurídico do município, Lucas Dal Bosco, cumpriu extensa agenda em Porto Alegre, nesta quarta e quinta-feira, dias 2 e 3 de agosto.

No primeiro dia, o prefeito Soligo e Lucas mantiveram reunião na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS, com a diretora de Igualdade Étnico e Racial, Sanny Figueiredo, e o seu adjunto Afonso. Eles trataram sobre a situação dos agricultores da região do Mato Preto.

Em seguida, estiveram em reunião na FAMURS com os assessores técnicos Cinara Ritter e Fernando Luz Lehnen, tratando da reforma tributária e os impactos ao município.

ELEVAÇÃO DA COMARCA

Ainda no dia 2, o prefeito Soligo e o procurador Lucas participaram de uma reunião no Tribunal de Justiça do RS pleiteando a elevação da Comarca de Getúlio Vargas de entrância inicial para entrância intermediária. Isso fará com que tanto juízes e promotores, quanto os servidores, permaneçam por mais tempo na Comarca, desenvolvendo suas carreiras. Além disso, a estrutura administrativa em uma intermediária é maior, o que vai aumentar o atendimento ao cidadão, tornando a prestação jurisdicional mais rápida e mais eficiente.

Conforme a presidente da OAB de Getúlio Vargas, Juliane Piazzeta, que estava presente também na audiência, o município tem todas as condições para se tornar uma Comarca intermediária, uma vez que Passo Fundo já é entrância final, assim como Erechim também é final, e não há nenhuma Comarca de entrância intermediária na região. Segundo ela, foi entregue a documentação, feito o apelo, colocadas as qualificações que têm a região e que ela cumpre com os requisitos da legislação para trocar de 1ª para 2ª entrância. “Agora será feita uma análise dos dados e nos darão uma resposta”, falou Juliane. Conforme coloca, Getúlio Vargas tem condições de passar para a entrância intermediária. “Estamos otimistas”, finalizou.

No Tribunal de Justiça





Presentes na audiência no Tribunal de Justiça também o presidente da ACCIAS, Alceu Enricone, o presidente da CDL Getúlio Vargas, Gilberto Ducker; a vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada Nadine; o deputado Paparico Bacchi; o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia; o representante do Ministério Público, Marcelo Tubino Vieira; e o desembargador e corregedor-geral da Justiça do TJRS, Giovanni Conti. Da OAB Getúlio Vargas participaram da reunião o tesoureiro Mauro Tadeu Farinon Júnior, a secretária-geral Rosane Perissinoto e o vice-presidente Michel Centofante.

Na quinta-feira, 3, pela manhã, a primeira agenda foi cumprida no gabinete da Deputada Nadine, logo cedo. Na pauta, a ligação asfáltica entre Getúlio Vargas e Estação. Em seguida, Soligo e Lucas participaram de uma reunião-almoço na Farsul, com o assessor da presidência Luís Fernando Cavalheiro Pires e o assessor jurídico Frederico Buss.