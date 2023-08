Prefeito de Getúlio Vargas recebe visita do Sicoob Crediauc

O prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, acompanhado pelo secretário municipal da Fazenda, Sérgio Lima, recebeu em seu Gabinete, na tarde desta terça-feira, 1º, a visita do gerente geral da Agência Sicoob Crediauc de Getúlio Vargas, Gilberto Toniazzo Júnior, do gerente de relacionamento Marcelo Butrinoski e do assistente de relacionamento Antônio Henrique Vanzo.

Na oportunidade, o prefeito Mauricio Soligo assinou a abertura da conta corrente da Prefeitura de Getúlio Vargas no Sicoob Crediuac, tornando-se também a Administração Pública Municipal uma associada da cooperativa de crédito.

SICOOB CREDIUAC

O Sicoob Crediuac iniciou sua história em 8 de novembro de 1984. Sua história começou em Concórdia/SC, por meio da iniciativa de 33 sócios fundadores, tendo como um de seus principais objetivos, proporcionar aos cooperados, acesso a linhas de crédito para custeio e investimento em suas atividades.

Durante 22 anos, de 1984 até 08 de novembro de 2006, o Sicoob Crediauc atuou somente no segmento rural, até que submeteu a apreciação do Banco Central do Brasil – Bacen, projeto para transformação em cooperativa de livre admissão de associados, passando a operar neste novo regime, após aprovação em Assembleia Geral Extraordinária.

A área de ação do Sicoob Crediauc compreende 14 municípios estabelecidos na região do Alto Uruguai Catarinense, seis no Rio Grande do Sul e um no estado do Paraná (Curitiba). A estrutura é composta por 29 Pontos de Atendimento (PAs), sendo 28 agências físicas e uma 100% digital, mais a Unidade Administrativa (UAD) localizada no município sede, Concórdia/SC.

Atualmente, o Sicoob Crediauc conta com mais de 64 mil cooperados, 420 colaboradores e administra mais de R$ 2,7 bilhões em ativos. É considerada a 3ª maior Cooperativa de Crédito do sistema Sicoob em SC e a 15ª no Brasil. No ranking nacional incluindo todas as Cooperativas do segmento crédito, o Sicoob Crediauc figura na 58ª posição.