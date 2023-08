Premiação de agroindústria é celebrada pela Emater/RS-Ascar, prefeitura e lideranças

Uma celebração da premiação obtida pela agroindústria Laticínios Reginato, do município de Viadutos, com medalhas de prata e bronze no 6º Prêmio Queijo Brasil, foi realizada nesta segunda-feira (21/08) pela Emater/RS-Ascar e Prefeitura de Viadutos para marcar a conquista, na Secretaria Municipal da Agricultura. A agroindústria recebeu a medalha de prata na categoria Queijo Grana, e o bronze na categoria Queijo Colonial no evento nacional que ocorreu nos dias 6 e 7 de julho, em Blumenau (SC).

O ato, que marcou a entrega dos certificados à família Reginato, aconteceu com a presença de autoridades e lideranças. Entre elas o prefeito, Clainton Brum, o vice-prefeito, Giovan Sperotto, o secretário da Agricultura, Alceu Lira, a vereadora Irene Basso, o gerente regional da Emater/RS-Ascar em Erechim, Gilberto Tonello, os extensionistas Carlos Alberto Angonese (responsável pela área das agroindústrias na região) e Valdir Zonin, representantes das instituições financeiras Sicredi, Cresol e Banrisul, sindicatos, o assessor do deputado estadual Paparico Bacchi, Wolmir Dall Agnol, entre outras lideranças. Também participou a equipe do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar de Viadutos, formada pelos extensionistas rurais Hernandes Rebelato e Antonio Pandolfo. Em nome da família receberam a premiação Itamar Reginato, acompanhado dos filhos Isamara e Isaias.

Para destacar a importância desta premiação, o extensionista Carlos Angonese lembrou que nesta edição foram inscritos 975 queijos, de 199 municípios de 18 estados. O RS participou com 24 queijarias/laticínios, com 92 queijos medalhas e, destes, 56 receberam premiações. “Duas foram da nossa região (região administrativa do Escritório Regional de Erechim). Para nós da Emater é uma honra acompanhar o sucesso desta agroindústria, em que a Emater participou da discussão e elaboração da planta”, lembrou.

Angonese reforçou a importância das agroindústrias para a região. “A agroindústria é um fator de desenvolvimento muito importante para pequenos municípios, porque agrega valor, gera emprego e renda, transforma matéria-prima no local, reduz custos de transporte, valoriza a cultura da região, reforça a economia local e contribui com a sucessão familiar”, ressalta.

Isamara agradeceu em nome da família Reginato. “Esta premiação é de grande importância para agroindústria, ficamos muito felizes. São quase dez anos investindo em qualidade, desde a sanidade do rebanho e em todo o processo de produção. Participamos do concurso com o queijo colonial e com o queijo Grana, que é diferenciado, produzido há quatro anos na agroindústria”, comemora.

A família foi parabenizada pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelo secretário municipal da Agricultura, pela vereadora e demais lideranças. O prefeito e o vice-prefeito agradeceram a todos que contribuíram para o sucesso do empreendimento e adiantou que o município contratou uma médica veterinária para atender exclusivamente a área de agroindústrias e em breve será lançado um programa municipal para fomentar as agroindústrias. As lideranças destacaram a qualidade dos produtos da agroindústria premiada e saudaram a família por, através de seu trabalho, levar o nome de Viadutos como destaque. “Isso também ajuda o turismo rural”, disse o prefeito.

Tonello parabenizou à família em nome da Emater/RS-Ascar, as parcerias com a Prefeitura e demais entidades, destacando ainda o trabalho dos extensionistas Carlos Angonese na elaboração da planta do empreendimento, bem como da equipe municipal. “Temos 300 agroindustriais na região do Alto Uruguai. Este também é o caminho para o desenvolvimento regional, esta premiação é também um orgulho para a Emater, que é sempre parceira para trabalhar em prol do desenvolvimento regional com as prefeituras e entidades”, pontuou Tonello. Também observou que a premiação é um reconhecimento para a família, que investiu em capacitação e superou obstáculos.

A Laticínios Reginato, é uma das agroindústrias da região do Alto Uruguai que faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) politica pública do Governo do Estado, cujas ações são executadas pela Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

O evento encerrou com degustação dos queijos premiados no 6º Prêmio Queijo Brasil.

Foto: Terezinha Vilk/Emater/RS-Ascar

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim