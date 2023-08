Região Sul registra cerca de 440 invasões a comércios e residências em 2023

Santa Catarina registrou o maior número de ocorrências





imagem meramente ilustrativa





O Barômetro de Segurança da Verisure, referência em alarmes monitorados na Europa e no Brasil, aponta que de janeiro a julho de 2023 ocorreram 439 invasões a estabelecimentos na região Sul do país. Do total, 74% foram ocorrências a comércios, enquanto 26% foram a residências.

Durante o período, segunda-feira foi o dia com o maior número de alarmes disparados nas capitais da região, enquanto o horário mais escolhido pelos invasores foi das 00h às 02h.

Santa Catarina

O estado registrou o maior índice de ocorrências, com 183 invasões. Destas, 132 foram a comércios e 51 a residências. As cidades com maiores incidências foram Curitiba e Praia Grande. Em relação a janeiro, o número de ocorrências no estado subiu 36% em julho.

Paraná

A região contou com 171 invasões no período indicado, sendo 129 a comércios e 42 a residências. As cidades com maiores incidências foram Joinville e Florianópolis. O número de ocorrências no mês de julho se manteve estável em relação ao começo do ano.

Rio Grande do Sul

Com a menor taxa de invasões na região sul, a ferramenta da Verisure identificou 85 invasões no estado, sendo 66 a comércios e 19 a residências. Porto Alegre e Canoas estão entre as com maiores incidências. O local foi o único que registrou uma queda considerável na comparação mensal, com uma diminuição de 66% no número de invasões no mês de julho, em relação a janeiro.

Sobre o Barômetro

Utilizado como ferramenta de otimização para a área de operações da companhia, auxilia na compilação de dados sobre os dias e horários em que a central receptora de alarmes recebe mais alertas de invasão em clientes nas cidades em que atua.

Sobre a Verisure

A Verisure é líder em soluções de alarmes monitorados na Europa e no Brasil. A empresa possui 4,7 milhões de clientes e 30 mil colaboradores nos 17 países da Europa e América Latina. Em 2011, a Verisure chegou ao Brasil, iniciando suas operações com o mesmo padrão de qualidade do grupo multinacional a que pertence, na prestação de serviços e investimento em inovação tecnológica.

Desde então, tem expandido suas atividades para vários estados do Brasil. Hoje, a empresa atua em 10 estados e no Distrito Federal, que contam com monitoramento 24/7 e quase 2.500 colaboradores dedicados à proteção dos clientes. Saiba mais sobre a Verisure.