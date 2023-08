Roteiro Turístico Rural: Getúlio Vargas - Fé, Cultura e Tradição foi apresentado no 9º Encontro da Família Agricultora

Evento foi realizado em Lagoa Vermelha.





Com o intuito de compartilhar e disseminar experiência e conhecimento, na última terça- feira, 15, representantes do Roteiro Turístico Rural: Getúlio Vargas – Fé, Cultura e Tradição estiveram presentes no 9° Encontro da Família Agricultora, na cidade de Lagoa Vermelha, apresentando o projeto do roteiro para pessoas que estão iniciando sua trajetória no setor de Turismo Rural.

Por convite do Departamento de Turismo e da Emater daquela cidade, Andreza Soccol - Diretora de Turismo do Município de Getúlio Vargas e Coordenadora da Instância de Governança Regional de Turismo da Região Termas e Lagos, Denise Luithardt Klitzke - Chefe do Escritório da Ascar/Emater do Município de Getúlio Vargas, Aline Fátima Perussolo - Executiva da ACCIAS e Agente Articuladora do PRODEGE e Ivanir Morillos - Empreendedora do Roteiro Turístico de Getúlio Vargas e Vice Presidente da Cooperativa de Bens e Serviços Turísticos do Norte Gaúcho estiveram apresentando o Projeto no painel: “Cooperativismo e o Turismo Rural x Desenvolvimento Sustentável”.

O evento aconteceu no salão da Paróquia São Paulo Apóstolo e foi promovido pelo Sicredi Ibiraiaras RS/MG, em parceria com as prefeituras de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater, Coolaf e Cooperativa de Carnes Gaúcho Pioneiro. Este evento foi também marcou a comemoração dos 40 anos da Agência do Sicredi Ibiraiaras RS/MG. O Turismo Rural e Sustentável foi destaque nas falas do presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Sadi Rigotti; Gerente das agências Sicredi de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, Enio Leal; Josmar Veloso, chefe do escritório da Emater de Lagoa Vermelha; e Natalia Biazus, coordenadora municipal de Turismo e Eventos.