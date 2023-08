SEBRAE RS: Salão de Inovação prepara novidades para a Mercopar 2023

Um dos ambientes mais dinâmicos da feira, espaço reúne tecnologia e conteúdo assinado pelo SebraeX

Um espaço inédito dedicado ao matchmaking de empresas âncoras com startups e empresas inovadoras, uma cabine de Live Commerce para transmissões em tempo real, além de um seleto grupo de expositores que apresentarão produtos e serviços em segmentos como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (do inglês, “Internet of Things” ou IOT), visão computacional, realidade virtual e robótica. Essas são apenas algumas das atrações confirmadas que o Salão de Inovação levará ao público durante a Mercopar deste ano.





Com cerca de 450 metros quadrados, um dos ambientes mais dinâmicos da feira, o salão funciona simultaneamente como palco, fonte de conteúdo e ponto de encontro de algumas das principais soluções de base tecnológica desenvolvidas no RS.





O espaço é uma das entregas do SebraeX. Criada em 2022, a marca de inovação do Sebrae RS é um marco na atuação da organização, com presença destacada nos principais eventos de inovação do Estado, criando um ambiente dinâmico que valoriza a sinergia entre os diferentes atores que compõem o ecossistema de inovação do RS.





“É um formato que prima pela conexão com base em conteúdo e tecnologia e com foco em novas oportunidades de negócios. A cada nova edição estamos transformando a Mercopar em um grande laboratório colaborativo, onde as pessoas interagem de forma orgânica”, destaca a analista da Gerência de Inovação (GI) do Sebrae RS, Natalia Canever.





Além destas novidades, o Salão de Inovação será palco de uma agenda de conteúdos próprios de projetos do Sebrae RS, como o Radar XLab e o Programa ALI Transformação Digital e ALI Produtividade, além do tradicional Desafio Sebrae Like a Boss – uma das mais bem-sucedidas batalhas de startups promovidas pelo Sebrae no País.





Mercopar 2023

Promovida pelo Sebrae RS e pela Fiergs, a Mercopar chega a sua 32ª edição de 17 a 20 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. Em 2022, a maior feira de inovação industrial da América Latina reuniu 512 expositores e gerou um número recorde de R$ 430 milhões em negócios, um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. Foram mais de 35 mil visitantes e mais de 200 horas de conteúdo durante os quatro dias. O evento possui foco voltado para a geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem.

