Secretaria de Meio Ambiente realiza Campanha de Recebimento de Embalagens de Defensivos Agrícolas

Ação será desenvolvida em três dias com recolhimentos

no Km 13, Distrito de Souza Ramos e Comunidade Santa Lúcia









O Governo de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com as revendedoras de defensivos agrícolas e o Sindicato Rural de Getúlio Vargas, realizará, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, o recebimento das embalagens de Defensivos Agrícolas. No dia 29, será na Capela Sagrado Coração de Jesus, no Km 13; dia 30, no Distrito de Souza Ramos, em frente ao Salão Comunitário; e dia 31, na Comunidade Santa Lúcia. O horário para a entrega será das 7h às 11h30min. Em caso de chuva o recolhimento será feito no dia seguinte.

O objetivo da campanha dá-se pela necessidade de diminuir o volume destes resíduos, assim como, controlar o risco de contaminação da saúde das pessoas e do meio ambiente. As empresas fabricantes e comercializadoras de Defensivos Agrícolas são responsáveis pela destinação das embalagens vazias, visando a sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecendo as normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes, sendo que a Prefeitura de Getúlio Vargas é parceira desta iniciativa por respeito ao meio ambiente.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Jackson Karpinski, alerta, entretanto, que as embalagens que não vierem com tríplice lavagem ou com resíduos líquidos não serão recebidas. A tríplice lavagem consiste em esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador; adicionar água limpa à embalagem até ¼ do seu volume; tampar bem a embalagem e agitar por 30 segundos; despejar a água de lavagem no tanque do pulverizador; e inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo; realizar a lavagem três vezes.

As revendas parceiras na Campanha de Recebimento de Embalagens de Defensivos Agrícolas são Ke Soja, De Martini, Biagro, Santa Clara, Treviso & Cia, Futura Agrícola, Polo Agrícola, Cotrijal, Biagro, Vaccaro, Ativa Soluções Agrícolas e Paludo. A entidade Cinbalagens também é parceira no evento, sendo que as embalagens serão destinadas para ela, assim como o Sindicato Rural de Getúlio Vargas.