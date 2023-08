Senac Erechim abre 120 vagas de Qualificação Profissional gratuitas para fortalecer o comércio de bens e serviços

Ação terá apoio de parceiros como o Centro de Referência em Assistência Social de Erechim, o Sindilojas Alto Uruguai e a Rede Master Sonda de Supermercados, com um total de 2.600 horas e recursos da própria Instituição.





É comum atualmente encontrarmos empresários e gestores dos diferentes segmentos da economia preocupados com as dificuldades de contratação de pessoas qualificadas para atuarem em seus empreendimentos. Este é um grande desafio no momento, que exige esforços na captação de pessoas, além de investimentos em treinamento profissional e programas de desenvolvimento de habilidades e competências.

Esse fenômeno, da oferta de vagas e falta de candidatos preparados, não se restringe a um único setor ou segmento, mas abrange diversas áreas. Outro fator que preocupa ainda mais, é de que atualmente a economia do País tem movimentos tímidos, por conta de fatores internos e externos. Se neste cenário se percebem dificuldades de captação de pessoas por parte das empresas, em um momento de reaquecimento da economia, que sempre esperamos, é natural que a demanda por profissionais aumente significativamente, agravando o cenário. Áreas como a da tecnologia, do turismo, do comércio de bens e serviços tendem a demandar cada vez mais profissionais. Assim, é cada vez mais importante agir para atender a situação de momento, já prevendo demandas futuras.

Atento ao seu papel de instituição formadora de profissionais, prestando suporte para as Empresas de seu segmento, o Senac Erechim recebeu recursos extras do Programa Senac de Gratuidade para investir em qualificação profissional de jovens e adultos. “Buscaremos gerar novas oportunidades para profissionais de diferentes idades, para que estes possam atender de forma preparada as demandas das empresas varejistas e de serviços em Erechim e região”, comenta o diretor da Instituição, Leandro Bianchi.

Juntamente com parceiros como o Centro de Referência em Assistência Social de Erechim, o Sindilojas Alto Uruguai e a Rede Master Sonda de Supermercados, o Senac expandirá a oferta de cursos, oportunizando neste momento 120 vagas para qualificações que juntas somam cerca de 2.600 horas, com recursos da própria Instituição.

Para o presidente do Sindilojas Alto Uruguai, José Gelso Miola, “as vagas são de extrema importância num momento em que o Comércio da região e especialmente de Erechim se consolida em parte devido ao bom momento vivido pela indústria local com uma empregabilidade acima da média do Estado, cujos trabalhadores consomem naturalmente em nosso comércio, que precisa estar preparado com suas equipes para atender com excelência esta massa de consumidores”.

Miola diz ainda que “Esta é uma oportunidade ímpar de qualificação oportunizada pelo Senac Erechim num momento crucial que antecede uma melhora na economia que é aguardado por todos os segmentos”.

As ações previstas e disponíveis para a comunidade e público alvo são as seguintes, destacando que as inscrições estão abertas até 06/09:

Aprendizagem Comercial – Programa Jovem Aprendiz – 1.600 horas

Turma extra com a Rede Master Sonda de Supermercados;

Público: de 14 a 23 anos;

Até 30 vagas - Turno: tarde - Início em 11/09/2023;

Informações: Master Sonda Supermercados – WhatsApp (54)99705-9175

Curso Técnico em Marketing – 800 horas

Turma em parceria com CRAS Erechim;

Público: a partir dos 16 anos, com Ensino Médio concluído ou estar cursando o 2º ano;

Até 30 vagas - Turno: noite - Início: 11/09/2023.

Informações: Secretaria Municipal de Assistência Social – Fone: (54)3520-7009 e Senac Erechim – Fone: (54)3522-2999

Programa RS TI – Desenvolvimento Back End com Java - 204h

Turma em parceria com CRAS Erechim;

Público: a partir dos 15 anos, cursando o Ensino Médio;

Até 25 vagas - Turno: tarde - Início: 11/09/2023.

Informações: Secretaria Municipal de Assistência Social – Fone: (54)3520-7009 e Senac Erechim – Fone: (54)3522-2999

Programa Mais Comércio

Duas turmas em Erechim, juntamente com o Sindilojas Alto Uruguai, que são:

A Arte de se comunicar e vender mais – 30 horas;

Público: comerciantes e comerciários; público em geral que se enquadra nos requisitos do Programa Senac de Gratuidade.

Início: 10/10/2023 – Turno: noite;

Informações: Senac Erechim – Fone: (54)3522-2999

Inovação nos formatos e canais de vendas – 30 horas;

Público: comerciantes e comerciários; público em geral que se enquadra nos requisitos do Programa Senac de Gratuidade.

Início: 20/11/2023 – Turno: noite;

Informações: Senac Erechim – Fone: (54)3522-2999

Uma turma em Gaurama, também em parceria com o Sindilojas Alto Uruguai;

A Arte de se comunicar e vender mais – 30 horas;

Público: comerciantes e comerciários; público em geral que se enquadra nos requisitos do Programa Senac de Gratuidade.

Início: 09/10/2023 – Turno: noite;

Informações: Senac Erechim – Fone: (54)3522-2999