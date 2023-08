Setor Vitivinicola da Serra Gaúcha pede linha de crédito subsidiado para pagamento aos produtores

Vereadores, representantes de produtores e cooperativas da Serra Gaúcha pediram a liberação governamental de uma linha de crédito subsidiado para pagamento aos produtores de uva e vinho, a fim de minimizar os prejuízos pela diferença do valor do preço mínimo e os custos de produção. A solicitação foi feita durante a reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, realizada na manhã desta quinta-feira (24). A reunião foi conduzida pelo deputado Luciano Silveira (MDB), presidente do Colegiado.



Conforme o vvereador de Fagundes Varela, Volnei Cattivelli o preço pago pelas cooperativas e indústrias chega hoje a 1,40 por quilo do produto, abaixo do preço mínimo estabelecido, de 1,58 por quilo e mais abaixo ainda do custo de produção que chega a 1,62. Ele solicitou a liberação de linha de crédito subsidiado para o pagamento pelas empresas aos produtores. Volnei afirmou que o débido com os produtores chega a ser pago em 12 a 13 meses depois da entrega da uva. O vereador disse, ainda, que as novas regras para contratação mão de obra têm onerado o setor e, por fim, alertou para os problemas da sucessão rural.

Já Tiago Guerra, presidente da Cooperativa vinícola Noé, salientou o setor não consegue repassar alto custo de produção para o preço ao mercado, pelo baixo poder de compra do consumidor e, especialmente, a queda do consumo das bebidas nacionais frente ao importados. Para o dirigente, o atual valor da Taxa Selic inviabiliza a tomada de crédito em instituições bancárias. Além da liberação de linha de crédito, Guerra também reivindicou incentivos para o jovem permanecer no campo.

Também se manifestaram o presidente do sindicato rural de Cotiporã, Fábio Lazarini, o vice-presidente da Comissão Interestadual da Uva, Olir Schiavenin e o presidente da Câmara Municipal de Fagundes Varela, vereador Marcio Antônio Moreschi.

O presidente da Comissão, deputado Luciano Silveira, afirmou que vai encaminhar as demandas dos setor para os governos federal e estadual, além da bancada gaúcha no Congresso. Ele salientou que o setor deve estar unido para a contrução de uma política de preço mínimo pago ao produtor e outros desafios que passa o produtor, como a insegurança jurídica para contratação de trabalhadores safristas.

O deputado Zé Nunes (PT) diagnosticou que a falta de uma política de estado para as atividades produtivas tradicionais da agricultura gaúcha. "Apenas o mercado não resolve tudo sozinho. O estado tem que fazer alguma coisa", garantiu. O parlamentar lembrou que o aumento do poder da moeda brasileira tem gerado crise em alguns setores. "Não podemos ficar olhando a importação de produtos, Temos que proteger a nossa produção, achar mecanismos para superar isso", apontou.

Presenças Participaram da reunião a deputada Kelly Moraes (PL) e os deputados Adolfo Brito (PP), Aloísio Classmann (União), Gaúcho da Geral (PSD), Luciano Silveira (MDB), presidente, Luiz Marenco (PDT) e Zé Nunes (PT).