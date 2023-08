Sistema para indústria se inspira na velocidade de entrega da Amazon e Mercado Livre

Planejador de rotas da Focco auxilia indústria com objetivo resolver os problemas logísticos de empresas, utilizando procedimentos que otimizam distância

Os anos 2000 trouxeram diversas inovações e tendências tecnológicas, que se traduziram também em mudanças estruturais do mundo contemporâneo. É improvável pensar a vida moderna sem celulares, computadores e outros diversos simplificadores da rotina de grande parte da população mundial.

Diante do cenário de mudança, as compras pela internet tornaram-se importantes agentes de intermediação entre empresas e consumidores. De acordo com levantamento realizado pela Octadesk, cerca de 61% dos consumidores brasileiros compram mais pela internet do que em lojas físicas.

Com as pessoas cada vez mais ansiosas em receber as compras, o processo de entrega também tornou-se parte fundamental para qualquer empresa, com Amazon e Mercado Livre se destacando das demais concorrentes neste quesito, fornecendo entregas rápidas aos consumidores.

Entendendo a necessidade de oferecer um sistema parecido para empresas de diversas segmentações da indústria brasileira, a Focco Soluções de Gestão, marca do grupo Cyncly, agregou ao sistema de gestão da empresa o planejador de rotas, ferramenta que faz todo o planejamento e sequenciamento de entregas, melhorando o processo logístico ao otimizar a distância, tempo e os recursos utilizados nas entregas.

“O planejador de rotas tem como objetivo resolver os problemas logísticos da empresa, permitindo realizar todo o planejamento e sequenciamento de entregas, utilizando procedimentos que otimizam a distância, tempo e recursos das operações”, explica Thiago Gobetti, Product Manager da Cyncly.

Planejador de rotas

Todo projeto realizado com planejamento possui chances maiores de ser executado perfeitamente. Para desenhar os melhores roteiros, o planejador de rotas oferece soluções de geolocalização que otimizam o planejamento de rotas da empresa e utilizam algoritmos avançados, evitando o trabalho manual de roteirização.

“O mapa do planejador de rotas facilita a identificação dos pontos de entrega e dos demais processos calculados. Isso porque exibe o sequenciamento das entregas de forma visual, através de linhas coloridas entre os pontos de entrega, iniciando pelo local de origem do veículo. Com isso, a ferramenta facilita a visualização dos endereços de entrega vinculados à roteirização, bem como permite uma melhor análise e tomada de decisão”, comenta Thiago.

O planejador de rotas facilita o dia a dia do setor logístico de empresas, pois auxilia na escolha dos melhores percursos, permitindo uma otimização do tempo e dos custos do transporte.

“Isso se torna um diferencial competitivo para nossos clientes, uma vez que o consumidor final poderá receber os produtos em menos tempo, com um custo de frete mais baixo. Além disso, a empresa também acaba se beneficiando, pois utiliza melhor seus recursos logísticos, garante uma maior lucratividade nas operações e a satisfação de seus clientes”, finaliza o Product Manager.

Sobre a Cyncly

A Cyncly foi criada em setembro de 2022 como a nova marca para unificar grandes desenvolvedoras de tecnologia. O grupo combinado criou uma potência global de software com mais de 2.300 funcionários e 70 mil clientes em mais de 100 países.As operações da Cyncly estão presentes na América do Norte, Europa, América do Sul, Ásia-Pacífico e África. Para saber mais sobre a Cyncly e suas marcas, visite www.cyncly.com.

Sobre a Focco

A Focco Soluções de Gestão é uma marca que faz parte do grupo Cyncly e que acumula mais de 30 anos de experiência para oferecer ao mercado as melhores soluções de gestão, com clientes em todo o território brasileiro. Atua nos mercados Metal Mecânico, Bebidas, Distribuidoras e Alimentos. O papel da marca Focco é fornecer as ferramentas necessárias para que os seus clientes enfrentem qualquer desafio amparados pelos dados e informações que as tecnologias de gestão oferecem. Saiba mais em foccoerp.com.br