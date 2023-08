Sutraf/AU - Douglas Cenci integra executiva eleita da CUT/RS

Membro da direção do SUTRAF-AU e coordenador geral da FETRAF/RS passa a integrar nova direção para o mandato 2023/2027.





Durante o 16º Congresso Estadual da CUT Rio Grande do Sul (16º CECUT-RS) realizado na sexta-feira e sábado (04 e 05/08) no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do RS, ocorreu a eleição da nova direção da CUT/RS.





A chapa de unidade, liderada pelo atual presidente da CUT-RS, professor Amarildo Cenci, foi eleita por unanimidade e o coordenador geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio – FETRAF/RS e membro da direção do SUTRAF-AU, Douglas Cenci, integra a chapa eleita. Douglas que é natural do município de Aratiba foi eleito secretário de Mobilização e Relação com Movimentos Sociais pelo mandato de 2023/2027.





De acordo com Cenci, é uma alegria integrar a executiva da CUT-RS podendo atuar junto aos movimentos sociais do estado. “É um enorme orgulho e grande responsabilidade representar a agricultura familiar na maior central sindical do mundo, assumo a pasta que tem a responsabilidade de articular a mobilização e os movimentos sociais, espero contribuir neste contexto onde a classe trabalhadora volta a ter esperança em dias melhores”, disse.





Uma comitiva do SUTRAF-AU com nove delegados da região do Alto Uruguai participou do Congresso que contou com mais de 400 delegados e delegadas de todo o estado.

A eleição ocorreu no final do segundo dia do congresso, que começou com uma exposição sobre a autonomia do Banco Central e a sua política de juros altos, a exibição de um vídeo de balanço da gestão 2019-2023, a aprovação de resoluções sobre estratégias da CUT para o próximo período e do plano de lutas.