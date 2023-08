UFFS realiza VII Semana Acadêmica de Filosofia

Neste ano o evento terá como tema “Filosofia e educação: re(existir) para ser professor/a”









Entre os dias 28 e 31 de agosto ocorre, na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim, a VII Semana Acadêmica de Filosofia. Neste ano o evento tem como tema “Filosofia e educação: re(existir) para ser professor/a”. A programação, aberta para toda a comunidade acadêmica e regional, tem por objetivo possibilitar reflexões sobre as condições da formação de professores no curso de Filosofia.



As inscrições ocorrem no próprio evento. Haverá certificação de 14 horas/aula aos participantes.



Confira a programação abaixo. Todas as atividades ocorrerão no auditório do Bloco A.



28/08 – Segunda-feira



19h20 – Abertura/atividade cultural (declamação de poema relacionado à violência).



19h30 - Apresentação dos convidados da noite.



19h40 – Palestra (presencial): ‘‘A violência nas escolas: Um espaço cada vez menos seguro para os professores’’, com Paulo César Carbonari (doutor em Filosofia pela Unisinos, professor de Filosofia e educador social, professor convidado no NEP/CEAM/UnB e na pós-graduação da UFRGS, PUC-RS e UFES, coordenador nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos e assessor de movimentos sociais).



20h30 – Comentários (remotos) de Felipe Mattos (professor dos cursos de licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais da UFFS – Campus Laranjeiras do Sul, doutor em Sociologia pela USP, mestre em Sociologia Política e graduado em Ciências Sociais pela UFSC. Pesquisador associado do Núcleo Interdisciplinar em Políticas Públicas da UFSC e membro do Grupo de Pesquisa Estado, Sociedade e Políticas Públicas da UFFS. Suas pesquisas atuais se concentram na área de políticas públicas, violência, trajetória de homicídios, direitos humanos. Recentemente publicou o livro “A produção social e política dos homicídios: uma análise macrossocial da trajetória das taxas de homicídios em Santa Catarina”).



21h – Momento para diálogo.



21h20 – Encerramento das atividades do dia.



29/08 – Terça-feira



19h20 – Abertura com apresentações culturais



19h40 – Integração acadêmica (roda de conversa): “A curiosidade e a realidade: é preciso falar sobre ser professor”. Condução: Gabriella Fernandes Silva e Giuli Santos Amaral, acadêmicas de Filosofia.



20h – Elaboração de cartazes com frases que representam esses diálogos



20h30 – Diálogo com egressos do curso de Filosofia que estão atuando em sala de aula



21h – Reflexões dos estudantes a partir das escritas nos cartazes e das falas dos egressos acerca da realidade na vida acadêmica e das perspectivas na conclusão do curso.



30/08 – Quarta-feira



Tema: “Filosofia, filmes e educação: a utilização das animações para o filosofar”



19h20 – Abertura: utilização de animações recentes na prática de filosofar. Condução: Giuli Santos Amaral.



19h30 – Exibição do filme “Soul” (Disney, 2020). Depois haverá debate sobre a animação.



31/08 – Quinta-feira



Tema: “Feminicídio epistemológico: a realidade de ser mulher, pesquisadora e professora”



19h20 – Fala sobre o encerramento da Semana Acadêmica, resumindo as atividades desenvolvidas durante a semana e a importância de abordar um tema sobre mulher. Condução: Gabriella Fernandes Silva e Giuli Santos Amaral, acadêmicas de Filosofia.



19h30 – Breve apresentação da palestrante convidada, Carolina Russo Simon (doutoranda, mestra e licenciada em Geografia pela Unesp, onde também atua como pesquisadora do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde. Membro do Grupo de Pesquisa em Geografia e Gênero, Natureza e Vida Cotidiana da UFFS. Atualmente é professora substituta no Campus Erechim. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando principalmente nos seguintes temas: Geografia da Saúde, Geografias Feministas, Pesquisa Qualitativa, Cartografia, Saúde Coletiva e Promoção da Saúde).



19h40 – Palestra “Feminicídio epistemológico: a realidade de ser mulher, pesquisadora e professora”, com Carolina Russo Simon.



20h30 – Diálogo com a palestrante



21h20 – Encerramento.



Mais informações pelo e-mail dafiluffserechim6@gmail.com ou pelo Instagram www.instagram.com/ dafiluffserechim.



