ULB oferece Curso gratuito sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo João Goulart

O curso se propõe a analisar em detalhes o impacto e as nuances do governo de João Goulart, um período marcante que moldou os rumos do Brasil. O curso é projetado para todos que desejam aprofundar seu conhecimento sobre o nacional-desenvolvimentismo e suas ramificações, desde as influências de Getúlio Vargas até o legado duradouro do governo de Goulart.

Destaques do Curso:

Parte I: Introdução

Uma imersão inicial no contexto histórico e político que pavimentou o caminho para o governo de João Goulart.

Parte II: Influências e Evolução do Pensamento

Explore as influências do pensamento de Getúlio Vargas nas ideias de Goulart e a evolução do nacional-desenvolvimentismo.

Parte III: Panorama Econômico e Desafios

Analise a complexa paisagem econômica durante o governo Goulart e as dificuldades enfrentadas.

Parte IV: Ação Governamental e Política Externa

Mergulhe nas ações do governo Goulart, sua relação com o Legislativo, o Plano Trienal e a política externa independente.

Parte V: Reformas de Base e seu Impacto

Entenda a importância das Reformas de Base e seu impacto no sistema político e econômico.

Parte VI: Legado e Continuidade

Explore o legado duradouro do governo Goulart, incluindo o II Plano Nacional de Desenvolvimento e a Constituição de 1988.

Parte VII: A Mensagem Final de Goulart

Analise a significativa Carta Testamento de Goulart e seu discurso impactante.

Parte VIII: Reflexões Finais

Encerramento do curso com reflexões sobre a relevância contínua desses eventos na história brasileira.

Detalhes do Curso:

Modalidade: Online

Plataforma: ULB (www.ulb.org.br) e App ULB

Inscrições: Abertas

Material: Videoaulas e avaliação escrita de múltipla escolha

Certificação: Aproveitamento mínimo de 70% requerido para obter o certificado

Carga Horária: 4 horas/aula

Esteja preparado para embarcar em uma jornada histórica que irá aprofundar seu entendimento sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo João Goulart. Inscreva-se agora e comece a explorar!