UNIDEAU - Dia ‘D’ imuniza mais de 130 animais contra a raiva

Vacina é sinônimo de proteção! No último sábado (19), aconteceu o Dia ‘D’ da vacinação antirrábica, no Calçadão de Getúlio Vargas. A ação é uma parceria do Hospital Veterinário São Francisco, ligado ao Centro Universitário IDEAU (UNIDEAU), acadêmicos de Medicina Veterinária e Prefeitura Municipal. Durante a manhã, mais de 130 animais foram imunizados.





Essa iniciativa tem como objetivo promover a proteção e prevenção da raiva, uma doença viral grave que afeta mamíferos, incluindo seres humanos e animais de estimação, como cães e gatos. “A raiva é uma zoonose, ou seja, ela passa para seres humanos, e apresenta uma alta letalidade, chegando a quase 100%. No mundo inteiro, estima-se que já morreram 55 mil pessoas contraídas pela doença”, explicou o Médico Veterinário responsável pelo HV, Luan Tomas Nicolau.

Segundo o veterinário, os animais com essa doença costumam apresentar salivação excessiva, uma vez que o vírus atinge as células que produzem essa secreção. “O animal com vírus positivo morde outro animal ou o ser humano e, pela saliva, transmite o vírus”, comentou. Sendo assim, o controle da doença acontece por meio da vacinação, a qual recomenda-se a partir dos três meses de idade e, em seguida, como parte da rotina anual de cuidados.

Para ampliar a cobertura vacinal, no próximo sábado, dia 26 de agosto, a ação será repetida no município de Erebango, das 08h às 12h, na esquina da Rua Olinda Water com a Ricardo Veronese, no Bairro Esperança. A Prefeitura do município contribuirá com a doação de 300 doses.