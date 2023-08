Uniprime Sul ganha atuação estadual e abrangência nacional

Cooperativa completa 27 anos de fundação com nova denominação social e área de ação, que compreende 444 municípios no RS

A Cooperativa de Crédito Uniprime Sul teve homologada, pelo Banco Central, nova denominação social, área de ação e de admissão passando a ter atuação estadual e abrangência nacional. As boas notícias, inclusive com as alterações já realizadas na Junta Comercial do RS, foram comemoradas pelo presidente do Conselho de Administração, Antônio Gabriel Teixeira.

Durante o evento de posse do Conselho Fiscal Gestão 2023-2026, realizado na sexta-feira (04/08), que também marcou os 27 anos de fundação da Cooperativa, Dr. Teixeira anunciou as últimas conquistas para os demais membros do Conselho de Administração, e conselheiros fiscais presentes ao ato. “A ampliação da área de atuação de 39 para 444 municípios no Estado do Rio Grande do Sul transforma a então cooperativa regional, restrita ao Alto Uruguai, em uma singular de um sistema de dois níveis e na primeira cooperativa de crédito estadual com área de admissão nacional. É um mar de oportunidades que se descortina a nossa frente e iremos aproveitar muito bem”, disse em tom de vibração.

Conforme o dirigente, além das oportunidades de expansão, entre os benefícios que os cooperados têm com o novo Sistema estão menor custo operacional, que permite a prática de taxas mais competitivas, e ganho de autonomia e liberdade para crescer, já que a seletividade e a isenção de tarifas permanecem. Com relação aos 27 anos da cooperativa, disse que como instituição financeira ela ainda é jovem e tem muitos caminhos para trilhar, afirmando que na sua trajetória constará registrado, também, esse momento. “O objetivo, o sonho e o propósito é de engrandecer cada vez mais essa cooperativa e sabemos que nossos conselheiros também estão imbuídos dessa condição, portanto, esperamos alcançar todos os nossos sonhos com resiliência, capacidade e nossa vontade de trabalhar em prol desta instituição”, completou.

O vice-presidente, Plínio Costa Junior, também externou sua alegria e satisfação pelo momento depois de 27 anos de muito trabalho nas boas práticas e que permitiu chegar até aqui. “Quando lembro do tamanho da sala da primeira sede onde o Conselho se reunia consigo dimensionar o quanto crescemos e o quanto ainda vamos crescer porque vejo nos olhos de todos essa vontade de desenvolver essa cooperativa de crédito, trabalho que sempre foi e continuará sendo possível graças à colaboração dos Conselhos, Diretores, assessores, colaboradores e, principalmente, dos nossos cooperados”, acrescentou.

O Diretor-Executivo da Uniprime Central Nacional, Evandro Gasparetto, parabenizou os conselheiros que são os que se dedicam ao cooperativismo, que é feito de e para pessoas. Ainda sobre os conselheiros fiscais, lembrou que eles são considerados os guardiões do cooperativismo pelo Banco Central, elogiando a iniciativa da Uniprime Sul em manter este órgão estatutário em sua governança quando a legislação já não o exige. Representando o Sistema e a Central Uniprime, desejou parabéns e sucesso à Singular. “Fico honrado em ver uma Cooperativa como hoje é a Uniprime Sul que já passa de R$ 400 milhões de reais de ativos e tem uma inadimplência muito baixa, o que representa a atuação de toda a governança com muita seriedade e compromisso, sendo, portanto, uma cooperativa de excelência”, afirmou, recordando que lá em 1996 quando os primeiros 24 cooperados se juntaram com R$ 24 mil reais de capital, e tudo se estabeleceu na confiança, não imaginavam a proporção que isso ia tomar, transformando a iniciativa em uma bela cooperativa, um símbolo para todo o cooperativismo e brincando com o nome Sul, que pode significar o Sul do RS, o Sul do Brasil ou o Sul do mundo.





Presidente do Conselho de Administração da Uniprime Sul, Antônio Gabriel Teixeira





Diretor-Executivo da Uniprime Central Nacional, Evandro Gasparetto

Linha do tempo

As Diretoras Executivas de Operações, Fabiana da Silva Bitencourt, e de Negócios, Vânia Bez Balestrin, apresentaram a linha do tempo dos 27 anos da Cooperativa, momento que emocionou todos os presentes ao recordar a jornada de transformação pela qual a instituição passou, principalmente, pelo seu DNA inovador.

As primeiras sedes e a atual e três filiais denotam a evolução da cooperativa que acompanhou a evolução do movimento cooperativista, que com as autorizações trazidas pelos marcos legais, seguiu a cada passo se transformando e se adaptando.





Diretoras apresentaram a linha do tempo dos 27 anos da Cooperativa

Conselho Fiscal Gestão 2023-2026 toma posse

O Conselho Fiscal da Uniprime Sul Gestão 2023-2026, eleito em abril durante assembleia geral ordinária, foi empossado na última sexta-feira (04/08). Dr. Teixeira agradeceu a atuação dos conselheiros fiscais, que ora encerram seu mandato, reconhecendo o tempo e o conhecimento dedicados à Cooperativa. Após, se dirigiu aos novos membros, pedindo que seguissem contribuindo com a Cooperativa, que completou 27 anos de fundação no sábado (05/08) e já vive um novo momento, cujo futuro espera-se que seja próspero e de muito crescimento em razão da recente mudança de sistema cuja finalidade também foi a de expandir os negócios.

Mari Simoni Bassani Fahl, Marcia Fátima Balen Matté, Milton Rogério Bonassi e Marivan Gnoatto, que ora encerram seu mandato, receberam mimos como gratidão pelo trabalho exímio dedicado à Cooperativa.

O coordenador do Conselho Fiscal Gestão 2020-2023, Clédio Vogel, agradeceu a equipe de colaboradores da Uniprime Sul, que sempre contribuiu para a eficiência do trabalho, e às conselheiras Mari Simoni Fahl e Marcia Vieira, que o acompanharam neste grande desafio de fiscalizar a gestão da Cooperativa. Ele aproveitou, também, para dar as boas-vindas aos novos integrantes, Martinho Arndt e Lídia Oliveira Magalhães, que se somam neste trabalho de grande responsabilidade que ora assumem, externando novamente gratidão pela confiança.

Em ato contínuo, foi dado posse aos membros do Conselho Fiscal Gestão 2023-2026, eleitos na Assembleia Geral Ordinária do dia 04 de abril de 2023 e já homologados pelo Banco Central do Brasil, sendo eles Sr. Clédio João Vogel (reeleito), Sra. Marcia Maria Falkoski Vieira (reeleita) e Sr. Martinho Arndt, como membros titulares, e Dra. Lídia Oliveira Magalhães, eleita conselheira fiscal suplente. Cada conselheiro recebeu um pin e uma cópia do Estatuto Social da Uniprime Sul.





Martinho Arndt, Marcia Vieira, Lídia Magalhães (suplente) e Clédio Vogel tomaram posse na sexta-feira (4/8)





Evento também marcou os 27 anos da Cooperativa

Fotos Divulgação Uniprime Sul