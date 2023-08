Vice-prefeito de Getúlio Vargas recebe visita do governador do Rotary Internacional

O vice-prefeito de Getúlio Vargas, Elgido Pasa, recebeu, na manhã desta quarta-feira, 2, no Gabinete, a visita do governador do Distrito 4700 de Rotary Internacional, César Zavistanovicz, acompanhado de sua esposa Edevanir Fátima Soares Zavistanovicz, e do governador assistente, Mauro Santolin. Presentes também representantes do Rotary de Getúlio Vargas, entre eles o presidente Edemar Urio e os rotarianos José Oliveira, Ronaldo Bonfiglio, Susan Maris da Costa. Acompanhou a visita a secretária municipal de Administração, Tatiane Giaretta.

Nas colocações do governador a ênfase às ações desenvolvidas no mundo todo as quais beneficiam igualmente Getúlio Vargas, com ênfase na campanha de vacinação para combate à poliomielite. Destacou que a visita ao município tinha como objetivo conhecer o que o Clube faz e enalteceu que um dos pilares do Rotary é o companheirismo, informando que no mundo existem mais de 1,2 milhão de rotarianos.

Elgido Pasa agradeceu a visita e parceria do Rotary com o município e enalteceu a importância do trabalho voluntário desenvolvido pelos rotarianos no município, parabenizando a todos.

Durante a visita, o governador recebeu o Decreto nº 3.874, de 31 de julho de 2023, que o declarou Hóspede Oficial do Município durante o dia 2 de agosto, considerando sua ilustre visita e os relevantes serviços que a entidade presta à comunidade. O vice-prefeito Elgido Pasa entregou uma lembrança do município ao Governador e recebeu uma flâmula do Rotary Internacional.