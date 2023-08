X Fórum Norte Gaúcho da Soja acontece no dia 18 de agosto em Ipiranga do Sul, Berço do Plantio Direto

Entre os painelistas está o meteorologista de grande renome no Brasil, Luiz Carlos Molion





Falta uma semana para a realização do X Fórum Norte Gaúcho da Soja, que acontece no dia 18 de agosto, em Ipiranga do Sul, “Berço do Plantio Direto”. Tendo como slogan “A informação que fortalece o Agro”, o Fórum Norte Gaúcho é promovido por meio de uma parceria entre o Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Prefeitura de Ipiranga do Sul, Associação Comercial, Cultural, Industrial, de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas (ACCIAS), Emater/RS Ascar, Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Municípios do Alto Uruguai e Centro Universitário Ideau.

Dentro da temática do evento, serão analisados os resultados da última safra, as principais estratégias para aumentar a produtividade e a rentabilidade, assim como a armazenagem e a venda dos grãos, mercado, clima, as doenças e pragas que afetaram a principal cultura agrícola do Estado do Rio Grande do Sul e a sustentabilidade das lavouras.

Os ingressos para o Fórum podem ser adquiridos antecipadamente pelo valor de R$ 75,00 e, no dia, R$ 85,00. Este valor dá direito a um almoço (churrasco servido na mesa).

São patrocinadores do X Fórum Norte Gaúcho da Soja: Patrocinadores Diamante: Bayer e Olfar Alimento e Energia. Patrocinadores Prata: Sicredi e Senar Rio Grande do Sul. Patrocinadores Bronze: Cotrijal, Pioneer, Adubos Coxilha e Banco do Brasil.

PROGRAMAÇÃO

7h30 – Credenciamento e coffee break

8h15 – Abertura Oficial

8h30 – Espaço Emater: Panorama da Safra no RS 22/23

8h40 – Painel Manejo Sustentável para Alto Rendimento

Painelistas:

Diego Alessio – Agricultura Regenerativa

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina desde 2005 e Mestre em Agronomia pela Universidade de Passo Fundo, desde 2007.

Telmo Jorge Carneiro Amado – Construção de perfil favorável ao enraizamento

Engenheiro agrônomo formado pela UFSM (1982), Mestre pela UFRGS (1985), Doutor em Ciências do Solo pela UFRGS (1997) e pela Aubum University, EUA – doutorado sandwich (1997), Pós-doutorado na Kansas State University (KSU), EUA (2008). Bonsista do CNPq desde 1988. Atualmente é professor titular da UFSM e adjunct professor da KSU.

Mediador: Fabiano Paganella

Engenheiro agrônomo pela UFRGS (1999), especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, Ciência e Tecnologia em Sementes e Agricultura de Precisão. Atividades atuais: diretor da Plantec, produtor rural e palestrante e professor.

10h – Palestra Perspectivas do Clima para 2023/2024 e sua tendência para 15 anos

Palestrante: Luiz Carlos Molion

Bacharel em física, PhD em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, USA, pós-doutor em Hidrologia de Florestas pelo Instituto de Hidrologia, Inglaterra, e acadêmico do Institutos de Estudos Avançados de Berlin, Alemanha, desde 1989.

11h – Palestra: Fundamentos e perspectivas do mercado de soja

Palestrante: Ruy Silveira Neto

Formado em Ciências Econômicas na PUCRS e com MBA em Gestão Econômico e Financeira de Empresas na FGV. Tem 10 anos de experiência no agronegócio, sendo nove anos atuando como economista da Farsul.

12h – Palestra: Controle de pragas daninhas na cultura da soja: desafios e oportunidades

Palestrante: Anderson Luis Nunes

Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR (2004), Mestrado e Doutorado em Fitotecnia pela UFRGS (2007 e 2012)

13h15 – Almoço