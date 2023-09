9/9 Dia do Veterinário: Além da clínica e campo, profissão evolui e ganha novos espaços no mercado

No próximo dia 9 de setembro, o Brasil celebra o Dia do Médico-Veterinário. Com cerca de 155 mil veterinários, o país lidera em número de profissionais na área em todo o mundo, de acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). São mais de 90 áreas de atuação reconhecidas pelo CFMV e à medida que a data se aproxima, é importante reconhecer como essa profissão evoluiu e abraçar novas oportunidades e desafios. A diversificação das áreas de atuação destaca a importância da medicina veterinária na saúde animal e humana, evidenciando seu papel como defensora do bem-estar em todas as esferas da sociedade. Embora algumas dessas áreas não envolvam o tratamento direto de animais de estimação ou de produção, são papéis essenciais que garantem a saúde animal e, consequentemente, a humana. Com isso, a MSD Saúde Animal separou três dessas frentes promissoras e menos conhecidas no mercado de medicina veterinária: 1.Tecnologia e monitoramento de dados Com o avanço tecnológico, a medicina veterinária abraçou a análise de dados para melhorar o bem-estar animal e a eficiência em fazendas e ambientes de produção. Dentro de empresas, como a MSD Saúde Animal, veterinários atuam na área de date steward, ou seja, a que utiliza tecnologia de monitoramento, rastreamento e identificação para acompanhar a produtividade, saúde, a qualidade de vida de animais de produção e, claro, resultar em um produto com qualidade e seguridade para o consumidor. O profissional dessa área atua alinhando tecnologia aos conhecimentos veterinários para suportar o produtor na prevenção e combate de doenças, promoção de métodos que garantam o bem-estar animal e em melhorias, visando a rentabilidade e produtividade no campo. A integração da tecnologia na prática veterinária moderna demonstra como essa profissão se adapta e inova para enfrentar os desafios em constante evolução.

2. Relacionamento com outros veterinários Atualmente, é possível atuar em uma área dedicada ao relacionamento e atendimento de outros veterinários, mais especificamente profissionais do mercado pet. A MSD Saúde Animal, por exemplo, possui uma frente estratégica chamada de Soluções Estratégicas e Serviços Médicos-Veterinários.

Os veterinários são um dos pilares mais importantes dentro de uma organização que atua com saúde animal, porque são eles que usam os produtos e indicam no seu consultório ou hospital. Então, essa frente foi criada para entender as necessidades e dores do profissional que está na linha de frente do atendimento de cães e gatos, oferecendo assistência, serviços e soluções disponíveis no mercado para facilitar e melhorar ainda mais o cuidado aos nossos filhos de quatro patas.

3. Educação Continuada para Veterinários A rápida evolução do mercado exige que os profissionais estejam atualizados e preparados para enfrentar novos desafios. A educação continuada desempenha um papel fundamental nesse processo, estimulando o desenvolvimento pessoal, a inovação e o diferencial competitivo. Manter-se atualizado é essencial para garantir que os veterinários possam fornecer o melhor cuidado possível aos animais e atender suas necessidades em constante mudança na sociedade. Na MSD Saúde Animal, veterinários atuam para democratizar esse conhecimento, por meio da Universidade Corporativa, que atende não só outros veterinários, mas diversos públicos. Dentro dessa frente, os profissionais são responsáveis por agregar conteúdo importante do universo da saúde animal, sendo eles técnicos ou comportamentais que agreguem na profissão, como por exemplo temas voltados a tendências de mercado, liderança, gestão de pessoas, diversidade, inclusão e equidade, autoconhecimento e negócios, entre outros.