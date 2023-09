Abertas as comemorações da Semana da Pátria 2023 de Getúlio Vargas

Foram abertas, oficialmente, na manhã desta sexta-feira, 1º de setembro, as atividades alusivas às comemorações da Semana da Pátria 2023, com o hasteamento dos pavilhões nacionais no Altar da Pátria em Getúlio Vargas. Autoridades civis e militares acompanharam o ato.





Pronunciamento do Prefeito Maurício Soligo.





A Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul (LDN/RS) anualmente escolhe dois temas para evidenciar ou homenagear. Neste ano de 2023, o tema Nacional é o Centenário de falecimento de Rui Barbosa – “O Água de Haia”, e o Estadual e Municipal é o mesmo: o Centenário da Revolução de 1923, o movimento armado ocorrido no Rio Grande do Sul no ano de 1923, em que lutaram, de um lado, os partidários do presidente do Estado, Borges de Medeiros, conhecidos como Borgistas ou Ximangos, que usavam no pescoço um lenço branco, e de outro os revolucionários aliados de Joaquim Francisco de Assis Brasil, chamados Assisistas ou Maragatos, que usavam no pescoço um lenço vermelho.

ACENDIMENTO DA PIRA DA PÁTRIA





Ao receber o fogo simbólico das mãos do Comandante da 3ª Companhia da Brigada Militar de Getúlio Vargas, Capitão Ailton Trindade, o prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, procedeu o acendimento da Pira no Altar da Pátria. Em seguida, o prefeito, o Capitão Ailton e o representante do Poder Legislativo, vereador Nilso João Talgatti, procederam aos hasteamentos das bandeiras nacional, do Rio Grande do Sul e do município de Getúlio Vargas.





Acompanharam o momento o vice-prefeito Elgido Pasa, a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Sandra Betiatto, o Patrono do 13º Acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas, Valdir Barbosa Granja, o 1° Tenente do Exército Lázaro Samuel da Silva Bastos, o coordenador da 29ª Cavalgada da Integração, Giovani Aita, secretários municipais, vereadores e diretores de escolas, assim como estudantes e comunidade. Cavalarianos da Cavalgada da Integração também participaram da solenidade.

Na oportunidade, o coordenador da 29ª Cavalgada da Integração, Giovani Aita, fez o seu pronunciamento e entregou um troféu pela participação ao prefeito Mauricio Soligo. Em seguida, Soligo falou da importância de todos amarem e terem orgulho da sua pátria, o Brasil.

MOMENTO CULTURAL

Os momentos culturais da cerimônia de abertura da Semana da Pátria 2023 ficaram por conta da Banda da APAE e do Projeto de Musicalização da AABB Comunidade. A programação segue até o feriado da Independência do Brasil no dia 7 de setembro.