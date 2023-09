Acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da UFFS dialogam com profissionais

Alunos da 9ª fase participaram de atividade com representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil, da Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Erechim e, também, com egressos do curso











(25/09/23) ERECHIM - Os acadêmicos da 9ª fase do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Erechim tiveram a oportunidade de dialogar com representantes de entidades de classe e, também, com egressos do curso. As atividades ocorreram nos dias 21 e 22 de setembro, na disciplina de Gestão, Ética e Prática Profissional, ministrada pela professora Natalia Nakadomari Bula.

No dia 21, estiveram na UFFS a presidente e a secretária do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) Núcleo Erechim, Thaiana Roth Puhl e Ângela Tacca; além da presidente, da vice-presidente e do tesoureiro da Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Erechim, respectivamente, Josiani Betencourt, Rosane Zanardo e Diogo Boeira. O objetivo do encontro foi apresentar as entidades relacionadas à profissão do arquiteto e urbanista em Erechim, debater a função social e ética do arquiteto e urbanista para a construção de cidades inclusivas e, também, a importância das entidades de classe para a união dos profissionais da construção civil e valorização profissional.

Já no dia seguinte os convidados foram os arquitetos e urbanistas Danieli K. Hippler e Cléber Scanagatta, que se formaram na UFFS em 2018 e 2017, respectivamente. Conforme a professora Natalia, o objetivo neste dia foi apresentar experiências de jovens arquitetos egressos da UFFS e debater sobre dificuldades e oportunidades na prática profissional local.

- Os debates foram muito importantes para aproximar os estudantes da prática profissional, mostrando um pouco da realidade do mercado de trabalho local e do engajamento de arquitetos e urbanistas nas entidades e representações nos conselhos municipais. Além disso, os tópicos levantados vão ao encontro do objetivo da disciplina, de fomentar o debate sobre a função social e ética do arquiteto e urbanista – diz a docente da UFFS. - Os estudantes participaram ativamente dos debates e sanaram muitas dúvidas. Ao fim das atividades comentaram sobre a importância da troca de experiências para despertar o olhar para as possibilidades de atuação do arquiteto e urbanista e os direitos e deveres que o exercício profissional envolve.