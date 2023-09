Acadêmicos de Medicina da URI contribuem com a Meia Maratona de Cardiologia da UPF

A iniciativa facilita a inclusão de acadêmicos na organização do encontro, aproximando os alunos com os médicos palestrantes, promovendo, assim, a autonomia e a gestão da saúde

Alunos da Medicina da URI contribuir com a organização do evento na UPF





A Diretoria Acadêmica de Clínica Médica do Curso de Medicina da URI foi convidada para organizar a 3ª Meia Maratona Dr. Júlio Teixeira de Cardiologia - Highlights Pós-Pandemia, em Passo Fundo. O convite foi feito em função dos excelentes resultados alcançados no 1º Simpósio de Clínica Médica, realizado no dia 19 de agosto, na URI Erechim. A partir desse evento, foi convidada a desenvolver a Meia Maratona em parceria com a Liga Acadêmica de Cardiologia da Universidade de Passo Fundo. A iniciativa facilita a inclusão de acadêmicos na organização do encontro, aproximando os alunos com os médicos palestrantes, promovendo, assim, a autonomia e a gestão da saúde.

As inscrições estão abertas até segunda-feira, 18, por meio de um link disponibilizado no Instagram (@maratonadecardio), no qual constam as demais informações sobre o evento.

A primeira etapa da Meia Maratona de Cardiologia inicia na sexta-feira, 22, no Auditório da Associação Médica do Planalto (AMEPLAN), com início às 19h. O evento é destinado a acadêmicos de Medicina da região, médicos residentes e especialistas, com o objetivo de apresentar as inovações em Cardiologia, por meio de palestras e discussões interativas com profissionais médicos de excelência na área.

Essa terceira edição continua homenageando o Dr Júlio Teixeira, o qual é médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e foi o 1º Cardiologista com Residência na história da Medicina de Passo Fundo. Ele é Membro da AMRIGS, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Gaúcha de Cardiologia e da Academia Passo-Fundense de Medicina, sendo seu 1º Primeiro Presidente e, em 2017, presidiu o Congresso Gaúcho de Cardiologia. O idealizador da Meia Maratona é o Dr. Elias Sato, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), palestrante e atuante na Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica na cidade de Passo Fundo.

A Meia Maratona de Cardiologia será desenvolvida em 4 módulos. Na sexta-feira que vem, 22, os temas a serem apresentados são: “Inovações na Arritmologia e na Hipertensão Arterial Sistêmica’’, ministradas pelos médicos José Basileu Caon Reolão, Miguel Gus e Júlio Vinícius Teixeira. Dia 27 de outubro, o tema irá tratar sobre os “Tópicos em Insuficiência Cardíaca avançada e Cardiomiopatias”, ministradas pelos médicos Fernando Scolari e Luiz Claudio Danzmann.

Dia 17 de novembro, estarão em debate a “Ecocardiografia e Doenças Estruturais”, ministradas pelos médicos José Luiz Pretto e Leonardo Guimarães. Dia 01 de dezembro, o assunto será sobre “Dislipidemia e highlights no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 para o paciente cardiopata”, ministrada pelos médicos Paulo Behr e Thiago Fritzen.