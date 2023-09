Adecco e Coca-Cola FEMSA oferecem mais de 700 vagas temporárias nas regiões Sul e Sudeste

Líder mundial em Recursos Humanos, a Adecco abriu mais de 700 vagas temporárias para atuar em diversas áreas, na Coca-Cola FEMSA Brasil, em estados das regiões Sul e Sudeste.

São diversos cargos, como promotor, vendedor, operador de máquinas, ajudante operacional, assistente de faturamento, auxiliar de entregas, conferente, motorista entregador e operador de empilhadeira, entre outros. Os pré-requisitos variam conforme a vaga.

As oportunidades fazem parte do Plano Verão, que visa a contratação de colaboradores sazonais para reforçar a operação na alta temporada. Os contratados terão carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com os do mercado.

Para se inscrever, basta acessar o site: https://jobs.jobconvo.com/pt- br/careers/femsa/cb163cf2- 8d9d-4bc9-ad9e-a48a2c6fa06d/.

Sobre o Grupo Adecco

Líder mundial em Recursos Humanos, a Adecco possui 5,5 mil escritórios em 60 países, proporcionando empregos a 700 mil pessoas e oferecendo serviços a mais de 100 mil empresas. Na América Latina, a empresa opera com 3 mil colaboradores em suas filiais presentes oito países e conta com sete milhões de cadastros em sua base de dados. O Grupo conta com quatro marcas presentes no Brasil: Adecco, Pontoon Solutions e LHH. O Grupo faz parte da lista 500 da Fortune Global e está cotado na bolsa de Zurique. O Grupo Adecco apresenta uma estrutura mundial orientada para a prestação de um serviço integrado na área dos Recursos Humanos, com o compromisso de um desenvolvimento contínuo de soluções eficazes e competitivas para os seus clientes.