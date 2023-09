Aliança Empresarial: Inovando e Transformando a Região Norte do Rio Grande do Sul

Instituto Aliança Empresarial transformará antigo moinho em Passo Fundo em hub de inovação

A região norte do Rio Grande do Sul está prestes a vivenciar uma revolução em termos de inovação, desenvolvimento e colaboração. A Coprel, juntamente com outras empresas de diversos setores, está participando de um movimento pioneiro conhecido como Instituto Aliança Empresarial. Este movimento tem como objetivo centralizar esforços para impulsionar o crescimento econômico, social e tecnológico da região, seguindo a trilha de sucesso do Instituto Caldeira, de Porto Alegre, e da Conexo, de Caxias do Sul.

Uma das principais iniciativas do Instituto Aliança é a reforma de um antigo moinho, que se transformará em um epicentro de inovação, relacionamentos e colaboração - mais conhecido como hub de inovação, que consiste em um espaço físico para reunir empresas para promover novas ideias e ações inovadoras. O moinho é localizado no centro de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e é um antigo silo de grãos do ano 1939. A conclusão das obras do Hub Aliança, nome escolhido para o local, estão previstas para o final de 2023.

Transformar uma estrutura antiga em um hub de inovação já não é novidade: o Instituto Caldeira é uma das inspirações para este projeto. Localizado em uma área de 22 mil m² em um antigo complexo industrial que abriga as caldeiras importadas da Europa na década de 1920, hoje é um espaço destinado para ações de inovação, economia e tecnologia.

Mas qual é a verdadeira importância desse movimento para a região norte do estado?

1. Estímulo à Inovação Tecnológica:

A Aliança está focada em impulsionar a inovação em todas as frentes. Ao centralizar as ações em um espaço dedicado à inovação, será possível atrair mentes criativas, startups e empresas de tecnologia, promovendo a pesquisa e o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas que podem beneficiar diversos setores da economia local.

2. Fortalecimento dos Relacionamentos Empresariais:

A colaboração entre diferentes empresas é fundamental para o crescimento sustentável. O Moinho irá proporcionar um ambiente propício para o estabelecimento de parcerias estratégicas entre empresas de diferentes setores, promovendo a sinergia e o compartilhamento de conhecimento.

3. Capacitação e Formação de Talentos Locais:

A ideia é não apenas atrair talentos de fora da região, mas também investir na capacitação e formação de talentos locais. Isso cria oportunidades de emprego e desenvolvimento de carreira para os residentes da região, tornando-a ainda mais atrativa para jovens talentosos.

4. Impulso Econômico Regional:

A concentração de esforços em inovação e desenvolvimento econômico gera um impacto direto na economia local. A criação de novos negócios, o aumento da produtividade e a geração de empregos têm o potencial de elevar o padrão de vida da comunidade.

5. Sustentabilidade a Longo Prazo:

A Aliança não se concentra apenas no crescimento econômico imediato, mas também na sustentabilidade a longo prazo. Ao promover a inovação e a diversificação econômica, a região estará mais bem preparada para enfrentar os desafios futuros.

Em resumo, a criação do Instituto Aliança e o seu novo local, o Hub Aliança, é um movimento de inovação e o crescimento econômico que irá fortalecer os laços comunitários e abrirá portas para um futuro mais promissor. É um exemplo inspirador de como a colaboração entre empresas e instituições pode transformar uma região, proporcionando benefícios tangíveis para todos os envolvidos.

“Teremos um ambiente propício para a geração e compartilhamento de ideias, onde mentes criativas e empreendedoras vão desenvolver soluções para alavancar a Coprel e demais organizações envolvidas, e impulsionar a inovação e o desenvolvimento. Estamos ansiosos para ver os frutos desse esforço coletivo e celebrar o sucesso contínuo da região norte do Estado”, destaca o Presidente da Coprel Jânio Vital Stefanello.