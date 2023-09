Atleta Tiago Perez conquista Campeonato Brasileiro de Triathlon de Longa Distância de Porto Seguro-BA

erca de 250 triatletas participaram neste domingo, 24, do Triathlon Internacional Porto Seguro, que reuniu alguns dos principais nomes do esporte na atualidade. A prova foi válida pelo Circuito Brasileiro de Triathlon de Longa Distância e garantiu classificação para o Mundial 2024, que será realizado na Austrália.









Com largada às 7 horas a prova teve início com a natação, com 2 km, seguida por 70km de ciclismo em idas e voltas até a Praia do Mutá e 21km de corrida, levando os atletas a muita superação e fortes emoções.

“Foi uma prova dura, como o esperado. Fiz uma ótima natação, saindo no top 10 geral da prova. Já no ciclismo imprimi um bom ritmo, subindo para a terceira colocação geral e abrindo uma vantagem confortável. Na corrida os 21 quilômetros foram de muita superação, sofri com bolhas severas no meu pé direito fazendo com que meu espírito e desejo de vitória me levassem até a linha de chegada.”

Tiago terminou a prova em aproximadamente 4 horas e 15 minutos, superando em 15 minutos a sua projeção de tempo nas provas de meia distância, conquistando a 1ª colocação na categoria 30/34 e a 7ª colocação geral da prova.



Agora o Atleta se prepara para um novo desafio, o Campeonato Brasileiro Multi Sports que será disputado no dia 12 de outubro em Brasília na Capital Federal.

“Terei somente duas semanas para ajustar os treinos e para me preparar para esse desafio que terá nível técnico ainda mais alto.”

Agradecimento

“Gosto de ressaltar que a prova é minha, mas a conquista é de todos que estão comigo. Minha rotina de vitórias está ligada diretamente a meus patrocinadores bem como aos profissionais que acompanham e auxiliam a minha rotina em busca do alto rendimento. Também preciso agradecer a meus familiares e amigos que incentivam e me apoiam em todos os momentos. Em 2024 iremos representar juntos o nosso País no Mundial de Triathlon na Austrália."