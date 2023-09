Banrisul lança edital público para patrocínios em 2024

Em um movimento que demonstra o comprometimento com as comunidades onde atua e o apoio a iniciativas que promovam o desenvolvimento e a cultura do Estado, o Banrisul lançou seu edital público para seleção de projetos interessados em obter patrocínio no ano de 2024. O Programa Banrisul de Patrocínios é um processo feito por meio de chamada pública, visando a transparência na definição das propostas.









Os recursos serão destinados à realização de projetos culturais, educacionais, sociais, esportivos e de inovação tecnológica, que tenham início a partir do dia 1º de janeiro de 2024 e término até 31 de dezembro de 2024.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, ao apadrinhar iniciativas, eventos e organizações locais, o Banco desempenha papel ativo no progresso do Rio Grande do Sul. “O Banrisul não é apenas uma instituição financeira, é parte vital do tecido social e econômico de cada região onde operamos. É por isso que investimos em projetos que enriquecem a vida das pessoas e fortalecem a economia”, enfatiza.

INSCRIÇÕES

Os interessados em captar recursos por meio do Programa Banrisul de Patrocínios do ano de 2024 devem consultar as etapas previstas no edital, disponível no endereço eletrônico www.banrisul.com.br/ patrocinios. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 17 de outubro de 2023, na mesma página.

Estão aptos a se inscrever pessoas jurídicas constituídas no Brasil, que tenham em seu objeto social atividade compatível com o desenvolvimento do projeto a ser inscrito no Programa, e que sejam legítimos detentores (ou representantes) dos direitos de realização do projeto a ser inscrito. O processo de análise leva em consideração critérios como relevância social, impacto na comunidade e alinhamento aos valores do Banco. A lista dos pré-selecionados será divulgada no dia 06 de novembro de 2023, no endereço www.banrisul.com.br/ patrocinios.

O Programa Banrisul de Patrocínios não inclui projetos apoiados pelas Leis de Incentivo Fiscal (Rouanet, Audiovisual e Esporte).