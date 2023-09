Brustolin e Spironelo estreiam no projeto Acsa Rally 4x4 neste final de semana

Dupla vai disputar a quinta etapa do Campeonato Brasileiro, em Rio Negrinho, Santa Catarina

Dupla Brustolin e Spironelo

(Divulgação)





Competindo pela primeira vez no projeto Acsa Rally 4x4, Leandro Brustolin e Murilo Spironelo estreiam como dupla na quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, que acontecerá entre os dias 22 e 24 deste mês, neste final de semana, em Rio Negrinho, Santa Catarina.

Esta é a 4ª edição do projeto, desenvolvido pelo Automóvel Clube de Severiano de Almeida e, segundo Brustolin, representar o clube e o projeto nesta etapa do Brasileiro de Rally vai exigir que a dupla aplique toda a sua experiência para a prova.

“A expectativa em voltar a andar o CBR é muito boa, ainda mais no projeto 4x4 juntamente com ACSA. Nosso principal objetivo é fazer uma ótima prova, mas sem compromisso com resultado, principalmente por ser a primeira vez andando com o HB Proto rally”, enfatizou o piloto.

Assim como Leandro Brustolin, Murilo Spironelo tem grandes expectativas para a etapa de Rio Negrinho, principalmente por admirar o projeto do qual agora faz parte.

“O Automóvel Clube de Severiano de Almeida é muito importante para o rally nacional, praça de uma das etapas e berço de grandes pilotos e navegadores. É também um privilégio poder competir ao lado do Leandro Brustolin, vamos a Rio Negrinho para disputar e desfrutar de um excelente rally”, completou o navegador.

A sexta-feira, dia 22, será reservada às atividades como reconhecimento das especiais e vistoria dos carros. À noite haverá a largada da primeira especial, em uma street stage no centro da cidade. A corrida seguirá no sábado, 23, e no domingo, 24.

Toda a programação do Rally será gratuita ao público. O mapa da prova pode ser acessado via redes sociais do evento ou dos sites brderally.com.br e rally br.com.br. O parque de assistência estará instalado junto ao Centro Cívico, centro de Rio Negrinho.

Esta ação integra o projeto ACSA Rally 4x4 – 4ª Edição, que é financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio do PRÓ-ESPORTE/RS LIE. O projeto conta com o apoio da Yokohama e patrocínio da Cavaletti Cadeiras Profissionais, Zeyana e Planeta Água.