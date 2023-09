Carreata convida a população para o 1° Kerb Gastronômico de Erechim

Evento acontece no parque da ACCIE nos dias 30 de setembro e 1º de outubro

Carreata da ACCIE





O sábado (23) pela manhã foi de festa no centro da cidade com música, carro de som e distribuição de chopp nas avenidas Sete de Setembro e Maurício Cardoso. A carreata, que saiu o Estádio do Ypiranga e se estendeu até o viaduto, foi promovida pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), que fez um convite especial à população para que participe do 1° Kerb Gastronômico de Erechim - a Oktoberfest Erechim 2023, que se desenvolve dias 30 de setembro e 1° de outubro no Parque da ACCIE.

Durante o trajeto as cervejarias que participarão do Festival Gastronômico fizeram a distribuição de chopp para a população: Ágape Cervejaria, Bota Amarela Cervejas Especiais, Quatroi Cervejaria, Cervejaria Brutelli e Casa Cevada, além de Chopp Brahma. Também participaram da Carreata o Erechim Fusca Clube EFC, que fará durante o evento o 1º Encontro de Fuscas, Derivados e Antigos.

O desfile de carros foi abrilhantado pela presença da Rainha da Frinape 2022, Nathália Spagnol, e as princesas Princesas Étnicas: Afro-Brasileira, Eduarda Barroso Alves Borges; e Nativa, Anandaí Sabrina Fátima Farias.

Muitas atrações

O presidente da ACCIE, Darlan Dalla Roza, e integrantes da sua Diretoria participaram da carreata. De acordo com Darlan, a proposta é realizar um grande evento no Parque da ACCIE neste próximo final de semana. Por isso, o convite especial para que a população se mobilize e participe de toda a programação que reunirá o melhor da cultura alemã, com gastronomia típica, muita alegria e diversão. “Será uma grande festa com festival da cuca e da linguiça, cervejas artesanais, espaço kids, chopp Brahma, atrações culturais típicas alemãs, com apresentações instrumentais, muito características das festas germânicas, bem como apresentações de danças folclóricas e intervenções cênicas”, informou o presidente.

Segundo um dos sócios da Quatroi Cervejaria, Cristiano Montemezzo, cervejaria que estará participando do festival de cervejas artesanais e se integrou à Carreata distribuindo o seu chopp, o evento será uma excelente vitrine para divulgação do trabalho como cervejeiro, uma vez que a cervejaria tem menos de um ano de funcionamento.

Também haverá muito entretenimento para a família com brinquedos do Sesc e personagens infantis e ainda uma tarde especial dedicada aos idosos, o Kerb Alemão para a Terceira Idade, realizado em parceria com o Sesc, que pretende reunir grupos da melhor idade de toda a região. Esta programação acontecerá no sábado à tarde, 30 de setembro. Ainda nos dois dias do evento, haverá Mateada com a erva-mate Rei Verde.

São patrocinadores do evento as seguintes empresas: a Triel-HT, Cavaletti, Brastelha, Master Supermercados, WTEC, Usitec, Ampla, Cercena e Chopp Brahma. O evento conta com apoio da Prefeitura de Erechim

Baile da Oktober

A entrada no 1º Kerb Gastronômico de Erechim – a Oktober Erechim - é gratuita, somente serão comercializados ingressos para o Baile da Oktober, que acontece no sábado, 30 de setembro, a partir das 22h, no Pavilhão 2 do Parque da ACCIE. Até as 21h também não será cobrado estacionamento, somente a partir deste horário, quando será aberto o pavilhão para o baile.

No Baile da Oktober haverá uma área com mesas para até 10 lugares com chopeiras, com direito a barril de 30 litros e combo de cuca e linguiça. Em outra área também haverá mesas, com muito chopp e gastronomia variada, que serão adquiridos por meio de fichas. Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria da ACCIE, no Polo de Cultura, e nas Farmácias Farmavitta. O ingresso individual dá direito a uma caneca de 400ml.

Programação do 1º Kerb Gastronômico de Erechim

Dia 30/09/2023- Sábado

14h - Abertura oficial com Grupo de Dança Volkstanzgruppe Wahre Freundschaft Aus Aratiba - Palco Interno

14h30min – Kerb Alemão para Terceira Idade com Banda Os Cometas - Palco Interno

17h - Apresentação de Danças Folclóricas Alemãs e convidados - Hochplateau Volkstanzgruppe aus Chapecó - Palco Externo

19h - Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs e convidados - Hochplateau Volkstanzgruppe aus Chapecó - Palco Externo

20h - Show do Grupo Os Cinquentões - Palco Externo

22h - Baile da Oktoberfest com Banda Os Cometas e Banda Stilus - Palco Interno

Dia 1/10/2023 - Domingo

14h - Intervenções teatrais com Herta - Parque

15h - Grupos Folclóricos de Estrela Categoria Oficial - Palco Interno

16h - Show com Banda Munique - Palco Externo

17h30min - Show Flashback com a Banda Long Play - Palco Externo