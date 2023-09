CBMRS atua com apoio de bombeiros militares do país em missões de busca e resgate

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), que está em atuação frente aos estragos das fortes chuvas e enchentes, começa a receber e empregar efetivo de outros Corpos de Bombeiros Militares nas missões de busca no Estado. Militares de Santa Catarina e do Paraná, já empenhados, aguardam também o apoio dos estados de Mato Grosso e Pernambuco, além de mais uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). Os profissionais estarão em solo gaúcho nos próximos dias.

No momento, o CBMRS atua nas buscas com 11 cães no Vale do Taquari, realizando um esquema de revezamento. Desse número, seis animais vieram de outros estados. Dos binômios (homem e cão de busca) empregados, três são do Paraná e três são de Santa Catarina. Todos são certificados pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom) e se somam às outras cinco duplas gaúchas.

CBMRS atua nas buscas com 11 cães - cinco do Rio Grande do Sul, três de Santa Catarina e três do Paraná - Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Desde sexta-feira (8/9), momento em que as operações começaram ser possíveis por terra, há a atuação com os cães e equipes de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC), além das Forças de Resposta Rápida da Corporação (FR2), sempre em conjunto. Na segunda-feira (11/9), a Força Tarefa de militares do Paraná se juntou ao efetivo já empregado no terreno. Os 58 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) representam um grande apoio na ocorrência e estarão na missão ao lado de mais de mil servidores do CBMRS.

Texto: Leonardo Andrades/Ascom CBMRS