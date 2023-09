Chuva deve predominar na maior parte do Estado pelos próximos dias

Nos próximos sete dias, a chuva seguirá predominando na maior parte do Estado. As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico 38/2023, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).





Em Getúlio Vargas a chuva chegou no início da tarde.





Na sexta-feira (22/9), a atuação de um cavado (área de baixa pressão alongada), manterá a nebulosidade e provocará pancadas de chuva em grande parte do Estado, com possibilidade de temporais isolados na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul. No sábado (23/9) e domingo (24/9), o deslocamento de uma frente fria provocará chuva em todo o Estado.

Na segunda (25/9), o tempo seco, com grande variação de nuvens, ainda vai predominar na maioria das regiões. Somente nos setores Leste e Nordeste deverão ocorrer chuvas isoladas. Na terça (26/9) e quarta-feira (27/9), o ingresso de ar seco e frio manterá o tempo firme, com declínio das temperaturas em todo o Estado.

Os totais de chuva previstos deverão oscilar entre 15 e 30 mm na maioria das regiões. Nas Missões, Vale do Uruguai e Planalto, são esperados volumes inferiores a 10 mm. Na Fronteira Oeste, Campanha, Zona Sul e Serra do Sudeste, os volumes esperados deverão variar entre 35 e 50 mm.

O boletim também aborda a situação de diversas culturas e criações de animais pelo Estado. As publicações agrometeorológicas da Seapi estão disponíveis em www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia.

Texto: Ascom Seapi