Conta SOS Rio Grande do Sul já alcançou mais de R$ 2,2 milhões em doações

A conta SOS Rio Grande do Sul já alcançou R$ 2.215.000 em doações até esta segunda-feira (11/9). A conta oficial foi criada pelo governo do Estado, no sábado (9/9), para receber doações em dinheiro daqueles que quiserem ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada. Foi estabelecida uma chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38) para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor, de forma segura, para um canal oficial.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite agradeceu pelo envolvimento da população e reforçou que as doações que estão sendo enviadas vão apoiar iniciativas de recuperação do meio de vida das pessoas nos locais afetados. “Não é dinheiro para o governo, não é dinheiro para as contas públicas, é recurso que vai ser gerenciado com a participação da sociedade civil para fazer chegar nas pessoas que precisam”, enfatizou.

Leite lembrou que o orçamento público vai contemplar as ações de reconstrução das cidades, como obras de infraestrutura (estradas, pontes), recuperação de escolas e até construção de casas. As doações vão ajudar a recuperar as atividades econômicas das cidades atingidas e atender pontos que não podem ser alcançados pela verba pública.

“O orçamento público não alcança determinadas finalidades, como colocar o recurso na mão de um pequeno empreendedor que vai precisar comprar itens para o seu pequeno comércio para recomeçar as suas atividades, ou ajudar uma família que foi muito atingida a comprar mobiliários. A gente criou esse caminho de contribuição, com transparência, com auditoria e segurança para as pessoas poderem contribuir”, explicou o governador.

Os valores serão geridos em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária. A medida busca disponibilizar um canal seguro para canalizar as doações, que serão aplicadas de forma transparente, com fiscalização do poder público. Podem ser feitas doações de qualquer valor.

Reunião com entidades do RS

Na tarde desta segunda-feira, o governador se reuniu com diversas entidades para construir caminhos para a utilização das doações na recuperação econômica e social das localidades atingidas. Participaram da audiência integrantes da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), da Central Única de Favelas (Cufa), do Rotary, do Lions, da Universidade Feevale, da Fundação Marcopolo e da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul.

Texto: Thamíris Mondin/Secom