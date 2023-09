Cremers sorteia 96 vagas para cursos gratuitos com reconhecimento internacional

Nesta segunda-feira (11), o Cremers sorteou 96 vagas para médicos gaúchos participarem dos cursos gratuitos de Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) e Pediatric Advanced Life Support (PALS), que serão realizados entre outubro e dezembro em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre.



Ao todo, foram contabilizadas 1.304 inscrições válidas, sendo 574 para o curso PALS e 730 para o curso ACLS. O Cremers irá avaliar se os sorteados cumprem os requisitos estabelecidos no edital e entrará em contato via e-mail para confirmar a participação.



As vagas estão divididas em 12 turmas e são destinadas, preferencialmente, a médicos que atuam em serviços de Urgência/Emergência, Pronto-Atendimento, Pronto-Socorro, UPA ou ambulância medicalizada. Foram sorteados 08 titulares e 08 suplentes para cada turma.



Os cursos abordam diversos aspectos das situações de emergência cardiorrespiratória, desde o suporte básico até o atendimento avançado. O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Instagram do Conselho.



