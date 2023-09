cuderia Rossi retoma disputa do Brasileiro de Rally

Rossi e Tonial participarão da quinta etapa, que acontecerá em Rio Negrinho, SC, neste final de semana





A equipe Scuderia Rossi, da dupla Cláudio Rossi e Eduardo Tonial retorna às pistas para disputar a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, que acontecerá entre os dias 22 e 24 deste mês, no município de Rio Negrinho, localizado no norte de Santa Catarina.

A bordo do Mitsubishi Lancer, a Scuderia Rossi compete na categoria Rally 2 (4x4) e ocupa o quarto lugar na tabela do Campeonato até então.

Neste ano, devido a compromissos da equipe e ao cancelamento de algumas provas, a dupla não pôde participar de todas as etapas do Campeonato. Porém, para Cláudio Rossi, o foco agora está nesta corrida, afinal, a equipe sempre garantiu bons resultados em Rio Negrinho.

“O principal objetivo da nossa equipe é sempre o pódio, porém este ano não iremos participar de todo o campeonato, somente de algumas provas que escolhemos de acordo com nossa disponibilidade”, contou o piloto.

A disputa na categoria mais concorrida do Campeonato pode ser um desafio, mas segundo Tonial, essa será uma oportunidade de ganhar ritmo novamente, competir e se divertir.

“Com relação aos campeonatos, o que ainda podemos almejar é o Gaúcho, então essa prova de Rio Negrinho serve também como preparação para a prova de Ipiranga do Sul, que acontecerá no mês de outubro”, destacou o navegador.

A sexta-feira, dia 22, será reservada às atividades como reconhecimento das especiais e vistoria dos carros. À noite haverá a largada da primeira especial, em uma street stage no centro da cidade. A corrida seguirá no sábado, 23, e no domingo, 24.

Toda a programação do Rally será gratuita ao público. O mapa da prova pode ser acessado via redes sociais do evento ou dos sites brderally.com.br e rally br.com.br. O parque de assistência estará instalado junto ao Centro Cívico, centro de Rio Negrinho.

A Scuderia Rossi disputa os Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade com o patrocínio da Dowsil, Rossi Airguns e Airsoft, X5 Company, Tonial Carrocerias, Loewe e Yokohama.