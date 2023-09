Curso de História da UFFS divulga programação de eventos

XI Semana de História, II Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão e I Congresso Internacional Por Uma História Com os de Baixo ocorrem de 2 a 6 de outubro

(21/09/23) Debater os silêncios e as opressões que sustentam práticas excludentes contra pessoas dissidentes da sociedade discriminatória: este é o principal objetivo da XI Semana de História da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Erechim, II Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso de História e I Congresso Internacional Por Uma História Com os de Baixo, eventos que ocorrem de 2 a 6 de outubro.

Conforme os membros da Comissão Organizadora, a programação rejeita um conjunto de assimetrias, desigualdades e discriminações que marcam tanto a história de barbárie – pensada como violência sistemática a coletividades específicas – como também uma determinada produção historiográfica.

Segundo Guilherme José Schons, integrante da equipe e acadêmico de História da UFFS, “haverá a compreensão de indígenas, negros, mulheres e pobres – e tantos outros grupos sociais em resistência – como multidões engajadas em prol da construção de uma historiografia comprometida na remissão das violências sofridas e com a afirmação da diversidade enquanto contingência do fazer científico”.

- Os coletivos aos quais nos referimos são, ao mesmo tempo, agentes da história e produtores de historiografias atentas ao rechaço dos preconceitos e à busca por futuros menos difíceis e mais generosos – diz Guilherme.

Para acompanhar as conferências, aulas abertas, oficinas e minicursos como ouvinte, não é necessário realizar inscrição prévia. Haverá certificação correspondente à participação presencial no evento mediante preenchimento de lista de presença.

Para apresentação de trabalhos, é preciso seguir as orientações que constam em

e enviar o texto pelo formulário

até o dia 25 de setembro (o prazo foi prorrogado).

Podem participar da dinâmica estudantes e professores vinculados ao curso de História da UFFS – Campus Erechim, bem como egressos, pós-graduandos, graduandos de outros cursos e campi da UFFS, além de estudantes de Ensino Médio – desde que com pesquisas atreladas à historiografia e/ou que dialoguem interdisciplinarmente com questões do campo.

As comunicações orais estão agendadas para a noite de 4 de outubro (quarta-feira) na UFFS ou de forma virtual pelo Google Meet (nesse caso, exclusivamente para estudantes de outros campi da UFFS e de outras instituições).

Na realização dos eventos, a comissão organizadora tem o apoio do Diretório Acadêmico de História Olga Benário e do curso de História da UFFS – Campus Erechim. Há, também, financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) no âmbito do Edital nº 12/2022 (AOE), por meio da aprovação de projeto submetido pelo professor Allan Kardec da Silva Pereira.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail

ou pelas redes sociais do Diretório Acadêmico de História Olga Benário (DAHIS):

e

.

Dia 2 de outubro (segunda-feira)

19h20 – Sessão de abertura da XI Semana de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, II Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso de História da UFFS – Campus Erechim e I Congresso Internacional por uma História com os de baixo

19h40 – Conferência de abertura “O futuro é ancestral: aldeando a historiografia”, com Danilo Braga (UFRGS e Funai), Kerexu (Ministério dos Povos Indígenas), Juliana Tupinambá (Ministério dos Povos Indígenas e UnB) e Juciene Ricarte Cardoso Tarairiú (UFCG)

Local: Auditório do Bloco B da UFFS – Campus Erechim e transmissão no YouTube do projeto Anjo da História (Laboratório de História Pública da UFFS – LAHIPU):

Dia 3 de outubro (terça-feira)

14h – Oficina “Filosofias, leituras, cinemas e músicas decoloniais: Ameríndia, África e Extremo Oriente”, com Gerson Egas Severo e Paulo Bittencourt (UFFS)

Local: Laboratório de Documentação e História Oral da UFFS – Campus Erechim (Sala 207 do Bloco A)

16h30 – Oficina “História cultural religiosa e relações étnico-raciais: possibilidades de pesquisa”, com Renan Santos Mattos (UFFS)

Local: Laboratório de Documentação e História Oral da UFFS – Campus Erechim (Sala 207 do Bloco A)

19h30 – Aula aberta “Enegrecer a historiografia: por uma (in)disciplina escrita com mãos pretas”, com Allan Kardec da Silva Pereira (UFFS), Angélica Gabriela da Veiga (UFFS) e Matheus Gomes (UFRGS e Deputado Estadual pelo PSOL)

Local: Auditório do Bloco B da UFFS – Campus Erechim e transmissão no YouTube do projeto Anjo da História (Laboratório de História Pública da UFFS – LAHIPU):

Dia 4 de outubro (quarta-feira)

14h – Oficina “Arqueologia e patrimônio histórico-cultural: a presença indígena na região Alto Uruguai”, com Vania Maria Barboza (UPF, UFFS e URI)

Local: Laboratório de Documentação e História Oral da UFFS – Campus Erechim (Sala 207 do Bloco A)

16h30 – Oficina “O Outro diante das telas: indígenas, negros, mulheres e pobres no cinema”, com Allan Kardec da Silva Pereira (UFFS)

Local: Laboratório de Documentação e História Oral da UFFS – Campus Erechim (Sala 207 do Bloco A)

19h30 – Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso de História

Local: Salas de aula da UFFS e Google Meet

21h15 – Plenária dos estudantes do curso de História da UFFS – Campus Erechim

Local: Auditório do Bloco B

Dia 5 de outubro (quinta-feira)

13h30 – Oficina “O Arquivo Histórico de Erechim como espaço de pesquisa do curso de História da UFFS: indígenas, negros, mulheres e pobres no Alto Uruguai gaúcho”

Local: Arquivo Histórico Juarez Miguel Illa Font (Centro de Erechim)

19h30 – Aula aberta “Mulheres, diversidade e a história: por uma historiografia feminista interseccional”, com Carolina Simon (Unesp e UFFS), Deusa Maria de Sousa (UFPA), Joice Beatriz da Costa (UFFS) e Lauri Miranda Silva (UFRGS)

Local: Auditório do Bloco B da UFFS – Campus Erechim e transmissão no YouTube do projeto Anjo da História (Laboratório de História Pública da UFFS – LAHIPU):

Dia 6 de outubro (sexta-feira)

14h – Oficina “Ensino de história e Contestado”, com Cristina Dallanora (UFFS)

Local: Laboratório de Documentação e História Oral da UFFS – Campus Erechim (Sala 207 do Bloco A)

16h30 – Roda de conversa “Coletivizando vivências: mulheres negras e pardas dentro da universidade”, com o Coletivo de Mulheres Negras e Pardas da UFFS – Campus Erechim Beatriz Nascimento

Local: Laboratório de Documentação e História Oral da UFFS – Campus Erechim (Sala 207 do Bloco A)

19h30 – Conferência de encerramento “Marielle, presente: educação antirracista, escrevivência e história”, com Edson Kayapó (IFBA) e Kátia Regis (Ministério da Igualdade Racial e UFMA)

Local: Auditório do Bloco B da UFFS – Campus Erechim e transmissão no YouTube do projeto Anjo da História (Laboratório de História Pública da UFFS – LAHIPU):

